Пострадавшие от домашних побоев стали чаще обращаться за помощью в полицию

В прошлом году в Казахстане было зарегистрировано около 74 тысяч административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. И только за первые четыре месяца этого года уже около 30 тысяч. По данным национального центра по правам человека, почти каждое четвёртое убийство совершается в семье, что подчёркивает масштаб проблемы.

Согласно данным Ranking.kz, с 2015 по 2017 годы наблюдалось снижение количества убийств. Именно в эти годы проводилась криминализация в семейно-бытовой сфере. Однако после последовавшей декриминализации ситуация снова начала ухудшаться: уже в 2018 году было зарегистрировано 144 убийства. В 2020 году 115 случаев.

Поворотным моментом стало громкое дело об убийстве Салтанат Нукеновой, после которого законодательство вновь ужесточили. И уже в 2024 году количество таких преступлений снизилось до 70.

В последние годы фиксируется резкий рост числа уголовных правонарушений, таких как умышленное причинение вреда здоровью средней и лёгкой степени, а также побои. С 2018 по 2023 год наблюдалось постоянное увеличение таких случаев, особенно повторных. Законодательные изменения, вступившие в силу в прошлом году, перевели часть подобных правонарушений из административной плоскости в уголовную. И по словам экспертов, количество повторных нарушений заметно сократилось.

«Увеличилось в количественном выражении, так как увеличился штат отдела по семейно-бытовому насилию. Как показала практика, 10 суток всё-таки отрезвляет агрессора. Мы видим статистику, что повторных приводов нет, меньше стало. Бытовое насилие бывает у людей от 35 и выше, это в основном малоимущие слои и когда кто-то из людей пьет», — говорит член нацсовета по делам женщин и семейно-демографической политике Тогжан Кожанова.

Специалисты подчёркивают, для более глубокого анализа проблемы необходимо статистическое разделение случаев насилия — в отношении жён, мужей или детей. Юристы отмечают, что пока рано подводить итоги действия нового закона о семейно-бытовом насилии.

Сергей Уткин, юрист: «Посмотрим какой эффект это даст, в принципе всегда по преступлениям, не только семейно-бытовым, главное — неотвратимость наказания, чтобы человека привлекли к ответственности. Если будет большой рецидив, то нужно будет ужесточать ответственность, значит слишком маленькие суммы штрафов, сроки. Думаю, год-два должно пройти, чтобы такой анализ проводить».

По мнению специалистов, сейчас необходима активная профилактическая работа, чтобы каждая семья понимала: даже пощёчина это уже бытовое насилие. А пострадавшие четко знали, куда обращаться и как действовать в таких ситуациях.