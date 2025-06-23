Рейды против загрязнения города: выявлены сотни нарушений в каждом районе

В рамках еженедельных рейдовых мероприятий, направленных на пресечение незаконного складирования бытовых и строительных отходов, в период с 3 по 22 июня 2025 года в Шымкенте проведены очередные проверки с участием районных акиматов и местной полицейской службы.

В ходе рейдов выявлены многочисленные факты размещения песка, щебня и различного мусора вдоль улиц, на обочинах и в неустановленных местах. По итогам указанных мероприятий составлено 2619 административных протоколов.

Статистика за период с 3 по 22 июня:

• По статье 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства) — 1885 протоколов

(из них 1881 — предупреждение, 4 — штраф);

• По статье 434-2 КоАП РК (загрязнение территории) — 734 протокола

(все с наложением штрафов).

По районам города:

• Абайский район — 587 протоколов (в том числе 156 с наложением штрафа);

• Аль-Фарабийский район — 575 (190 штрафов);

• Енбекшинский район — 555 (142 штрафа);

• Туранский район — 542 (165 штрафов);

• Каратауский район — 360 (84 штрафа).

Общая сумма наложенных штрафов составила 13 758 057 тенге.

Рейдовые мероприятия по обеспечению санитарного порядка в городе будут продолжены на постоянной основе.