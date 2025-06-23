Рейды против загрязнения города: выявлены сотни нарушений в каждом районе

В рамках еженедельных рейдовых мероприятий, направленных на пресечение незаконного складирования бытовых и строительных отходов, в период с 3 по 22 июня 2025 года в Шымкенте проведены очередные проверки с участием районных акиматов и местной полицейской службы.
В ходе рейдов выявлены многочисленные факты размещения песка, щебня и различного мусора вдоль улиц, на обочинах и в неустановленных местах. По итогам указанных мероприятий составлено 2619 административных протоколов.
Статистика за период с 3 по 22 июня:
• По статье 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства) — 1885 протоколов
(из них 1881 — предупреждение, 4 — штраф);
• По статье 434-2 КоАП РК (загрязнение территории) — 734 протокола
(все с наложением штрафов).
По районам города:
• Абайский район — 587 протоколов (в том числе 156 с наложением штрафа);
• Аль-Фарабийский район — 575 (190 штрафов);
• Енбекшинский район — 555 (142 штрафа);
• Туранский район — 542 (165 штрафов);
• Каратауский район — 360 (84 штрафа).
Общая сумма наложенных штрафов составила 13 758 057 тенге.
Рейдовые мероприятия по обеспечению санитарного порядка в городе будут продолжены на постоянной основе.