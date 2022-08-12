Рейды по строительному мусору прошли в Шымкенте

Рейдовые группы вышли с проверкой по улицам города. Сотрудники акимата и участковые проверяют — не засоряют ли горожане улицы Шымкента строительным мусором.

Оказалось, что некоторые выбрасывают гравий, песок, доски и железки наряду с твердо-бытовыми отходами, тогда как по закону должны утилизировать его напрямую на мусорный полигон.

Куча гравия и строительный мусор перед домом — сотрудники Енбекшинского районного акимата и участковые вышли в рейд по нарушению правил благоустройства города. Так, один из жителей Шымкента выбросил за ворота кучу гравия, ими засыпал ирригационные лотки. В случае дождя вода здесь не пройдет. Это грубое нарушение правил. Вот только владельца «кучи» дома не оказалось.

«Они строятся, там у него работали ребята. Он не проживает, он только строится«, — говорит соседка.

Рейд провели по главным улицам города Тауке-хана, Туркестанской, Бекет Батыра. Еще у одного жителя города сотрудники мониторинговой группы обнаружили мешки со строительным мусором рядом с домом. Хозяин дома рейдовой группе оказался не очень рад.

«Не должно быть, оно должно быть внутри вашего дома, не должно быть строительного мусора», — говорит сотрудник акимата.

Мужчине разъяснили что строительный мусор сотрудники компаний по уборке мусора не забирают. И вынесли предупреждение. Тех, кто загрязняет городские улицы, с первого раза не штрафуют. Если же нарушители не прислушаются к предупреждению, их ждет штраф в 20 МРП, а это чуть больше 60 тысяч тенге. Субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации заплатят чуть больше, средние предприятия штрафуют на 122 тысячи тенге.

«Строительный мусор, когда ремонтируется квартира или что-то вывозится на мусорный полигон, но заказывать машину дорого, поэтому все пытаются вынести к контейнерной площадке ночью и выбросить, чтобы не платить за машину», — говорит Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района.

Борются рейдовые группы и с горожанами, которые иногда не доносят твердо-бытовые отходы до мусорных контейнеров. Чаще, по словам специалистов, так делают дети, но нередко и взрослые бросают мусорные мешки на полпути — в урны, на тротуаре, возле домов. Поэтому важно помнить, чисто не там где убирают, а там где не мусорят.