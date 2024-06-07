Видеозапись сняли прохожие и выложили в социальные сети. Строители сбрасывали мусор в русло реки Кошкарата. Нарушителей нашли, они очистили дно реки от мусора, а в департаменте экологии взяли пробы воды.

Местные жители стали свидетелями, как строительный мусор, гравий и песок сбрасывают прямо в Кошкарату — главную водную артерию Шымкента! Обеспокоенные горожане возмущены загрязнением реки, носящей статус «особо охраняемой природной территории». В департаменте экологии говорят, что не стали дожидаться официального заявления с просьбой разобраться, и выехали на место инцидента после публикации видео в соцсетях.

«Видео было снято 3 мая. Уже 4 мая, утром, наши сотрудники взяли пробы воды в реке Кошкарата на наличие загрязняющих веществ. Результаты будут готовы в понедельник. Пока заявлений от жителей или государственных органов к нам не поступало», — рассказал Сабыр Балыбек, заместитель начальника департамента экологии г. Шымкента.

На площади Ордабасы работает строительная компания. Рабочие обновляют гранитную плитку, облицовку и устанавливают в реке Кошкарата фонтан.

Предприниматели говорят, строителей-нарушителей заставили убрать со дна реки мусор не только за собой, но и весь накопившийся.

«Вчера мы очистили весь мусор, вывезли четыре КамАЗа мусора и будем заниматься очисткой до установки фонтана, а с сотрудниками провели разъяснительные мероприятия», — рассказал предприниматель.

Предприниматели благоустраивают этот участок реки за свой счет, как спонсоры, и обещают впредь соблюдать экологические нормы. Ведь шымкентцы не только купаются в водоеме, но и набирают питьевую воду из родников Кошкараты.