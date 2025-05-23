Полицейского осудили за изнасилование заключённой в Туркестанской области

Полицейский изнасиловал заключённую в Туркестанской области. Об этом рассказали в пресс-службе областного суда. Преступление произошло в сентябре прошлого года.

Дежурный в изоляторе временного содержания Сарыагашского района, куда этапировали 21-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже, принудил девушку к интимной связи. По данным суда, мужчина вывел ее из камеры в складское помещение, где не было видеонаблюдения. Потерпевшая забеременела от него, но на раннем сроке у неё случился выкидыш.

«Подсудимый просил себя оправдать, утверждая, что близость была по обоюдному согласию, хоть и с использованием служебного положения. Потерпевшая в ходе судебного заседания заявила, что вступила в половую связь добровольно, а заявление подала в состоянии депрессии во время беременности», — прокомментировали произошедшее в пресс-службе суда Туркестанской области.

Вина подсудимого была подтверждена заключениями судебно-биологической экспертизы, ультразвукового исследования, показаниями потерпевшей на стадии досудебного расследования и свидетельскими показаниями. В тот вечер в ИВС находились и другие заключённые, которые сообщили суду, что слышали женские крики о помощи.

«Приговором суда подсудимый признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Приговор не вступил в законную силу, в связи с обжалованием адвоката подсудимого в апелляционном порядке», — заявили в пресс-службе суда Туркестанской области.