Сельский праздник, которому рады в городе

Речь о Сабантуе – веселом и шумном празднике татарского и башкирского народов, который издревле отмечается после завершения весенне-полевых работ. Бывшие селяне переместили этот праздник в условия города. И, надо сказать, у них это здорово получилось!

В Шымкенте традиция празднования Сабантуя берет свое начало с 90-х годов. Получается, ей не меньше 35 лет…

За это время у нас сложились свои особенности, главная из которых, что Сабантуй – это ОБЩИЙ праздник, куда может прийти любой человек любой национальности, и ему все будут рады. И все же этот праздник, той с особым татаро-башкирским этническим оттенком.

Организаторы таких тоев всегда стараются не ударить в грязь лицом, сделать праздник по-настоящему веселым и радостным. На этот раз им это особенно удалось. Сабантуй-2025 пришелся по душе очень многим.

«8 июня я видела в парке Абая возле площадки, где проводился праздник, очень много счастливых лиц», — поделилась своими впечатлениями девушка Альфия.

«А мои мальчишки так здорово наигрались в бой с подушками, что говорят об этом целую неделю. Дома они этим заняты ежедневно, но, видимо, не хватает им этих игрулей. А на Сабантуе им за это еще и призы дали. А еще мы пойдем и посмотрим на перетягивание каната, поднятие гирь, бег в мешках», — сказала Гюзаль Бахтиева, мама двух сыновей.

«Как мне концерт понравился!!! И наши певцы хороши, но те, что приехали из Казани, — заслуженные артистки Татарстана Айгуль Рахимова и Альбина Кармышева – особенно! Их выступление выше всех похвал. Такие они голосистые, красивые, так шикарно одеты. Я получил не только музыкальное, но и эстетическое наслаждение. Рахмет», — сказал житель города Карим Исмаилов.

Житель Шымкента Рустам Мингазов отметил: «Сегодня я убедился, что Сабантуй занимает особое место в параде праздников народов Казахстана. Он, как Наурыз и Масленица, стал долгожданным и любимым праздником для шымкентцев. Сейчас в этом парке особенно стало наглядно, как хорошо жить всем народам в мире и согласии. Надо дорожить этим!»

Да, благодарность – это еще одна отличительная черта тех, кто подготовил для города Сабантуй.

Саима Акбердиева, заместитель председателя татаро-башкирского этнокультурного объединения г. Шымкента, даже после праздника не смогла себе позволить передышку. Она в эти дни занята подготовкой благодарностей. Кому? А сейчас узнаете: начальнику полиции района Туран г. Шымкента Нуржану Бекболсыновичу Тилеуову, в чьем территориальном подчинении находится парк Абая. За что? А за обеспечение порядка в парке в день проведения Сабантуя. Это дорогого стоит.

Готовы бланки красивых благодарственных писем руководителям этноцентров Шымкента, принявших активное, поистине душевное участие в концертной программе праздника – славянскому, чеченскому и этнокультурному объединению «Ынтымак».

Особые слова признательности — сети кондитерских «Мадлен», поддержавшей праздник своей изумительной выпечкой, бесподобным мороженым и несколькими сортами кофе. Действительно, «Мадлен» помог создать классную атмосферу щедрого и веселого Сабантуя.

Весомую оценку празднику дала руководитель секретариата Шымкентского филиала Ассамблеи народа Казахстана Айгуль Амзеева: «Этот праздник помогает укреплять единство и согласие среди сотен людей. Сабантуй способствует взаимопониманию и сплоченности, пропагандирует идею единства народа нашей страны».

Спасибо за праздник! До новых встреч, Сабантуй!

Пять фактов о Сабантуе

1. Это народный, а не религиозный праздник.

2. Нет четкой даты его проведения. Чаще всего – начало июня, по завершении полевых работ. Хотя есть мнение, что раньше, в пору язычества, его проводили ДО начала полевых работ для задабривания духов. По типу: мы вам сейчас — подношения, а вы нам, духи, осенью – щедрый урожай!

Сабантуй прославляет жизнь в гармонии с природой, труд и единство народа.

3. Слово «Сабантуй» состоит из двух частей: «сабан» — плуг и «туй» — праздник, торжество.

Оно означает земледельческий праздник.

4. Изначально Сабантуй начинался со сбора подарков. Молодежь верхом на лошадях или на санях шумно и с песнями под гармошку объезжала дворы. Хозяева вручали им свой «вклад», дары в призовой фонд ближайшего Сабантуя. Это могли быть расшитые полотенца, посуда, поделки, отрезы ткани и пр. Новое, красивое, добротное. Главный приз на Сабантуй – баран, который вручается победителю или в национальной борьбе куреш, или в поднятии тяжестей.

5. Сабантуй – это «многослойный» праздник. На разных площадках майдана или, как в нашем случае, лужайках парка Абая, одновременно идут концертная программа, спортивные состязания, выставки декоративно-прикладного творчества, книг и журналов, ярмарка угощений. Но главное – это общение, новые знакомства, «перекличка» старых друзей.

Фарида Шарафутдинова