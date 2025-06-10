Шымкент празднует День города: яркие события, которые нельзя пропустить!

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Мероприятия ко дню г. Шымкент
Коллаж акимата г. Шымкента

Уважаемые жители и гости Шымкента!

Приглашаем вас стать частью праздничной атмосферы в честь Дня города Шымкента! С 14 по 23 июня в городе пройдёт насыщенная программа культурных мероприятий. Вас ждут фестивали, симпозиумы, концерты и творческие встречи — на любой вкус. Ознакомьтесь с расписанием, чтобы не упустить самое интересное!

14–20 июня – Международный фестиваль «SHYMKENT USTA FEST»

Фестиваль изделий из дерева, где мастера со всего мира представят свои работы.

  • Место: пешеходная зона «Арбат»

  • ⏰ Время: 10:00–18:00

  • Церемония закрытия: 20 июня в 18:30

15–18 июня – Парад оркестров Шымкента

Мощная музыкальная энергия от лучших оркестров города.

  • Место: площадь «Наурыз»

  • ⏰ Время: 19:00

18–21 июня – Международный симпозиум художников «Шымкент – город тюльпанов»

Творческое вдохновение в живописных полотнах о Шымкенте.

  • Место: Городская универсальная библиотека им. А. Пушкина

  • ⏰ Ежедневно с 18:00

  • Церемония закрытия: 21 июня в 15:00

19 июня – Гала-концерт «Той думан»

Насыщенная музыкальная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

  • Место: площадь «Астана»

  • ⏰ Время: 17:00–23:00

21 июня – Республиканский айтыс акынов «Шырайлы, шежірелі, құтты мекен…»

Традиционные состязания поэтов в жанре айтыс — для ценителей народного слова.

  • Место: Дворец «Түркістан»

  • ⏰ Время: 10:00–18:30

22–23 июня – Республиканский фестиваль короткометражных фильмов «Самғау»

Погружение в казахстанское кино нового поколения.

  • 22 июня — церемония открытия

    • Место: Молодёжный ресурсный центр

    • ⏰ Время: 11:00

  • 23 июня — церемония закрытия

    • Место: Kinopark, ТРЦ «Hyper House»

    • ⏰ Время: 19:00

Приходите всей семьёй — давайте вместе отпразднуем День рождения Шымкента! Уверены, вы найдёте мероприятие по душе.

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