Шымкент празднует День города: яркие события, которые нельзя пропустить!

Уважаемые жители и гости Шымкента!
Приглашаем вас стать частью праздничной атмосферы в честь Дня города Шымкента! С 14 по 23 июня в городе пройдёт насыщенная программа культурных мероприятий. Вас ждут фестивали, симпозиумы, концерты и творческие встречи — на любой вкус. Ознакомьтесь с расписанием, чтобы не упустить самое интересное!
14–20 июня – Международный фестиваль «SHYMKENT USTA FEST»
Фестиваль изделий из дерева, где мастера со всего мира представят свои работы.
Место: пешеходная зона «Арбат»
⏰ Время: 10:00–18:00
Церемония закрытия: 20 июня в 18:30
15–18 июня – Парад оркестров Шымкента
Мощная музыкальная энергия от лучших оркестров города.
Место: площадь «Наурыз»
⏰ Время: 19:00
18–21 июня – Международный симпозиум художников «Шымкент – город тюльпанов»
Творческое вдохновение в живописных полотнах о Шымкенте.
Место: Городская универсальная библиотека им. А. Пушкина
⏰ Ежедневно с 18:00
Церемония закрытия: 21 июня в 15:00
19 июня – Гала-концерт «Той думан»
Насыщенная музыкальная программа с участием звезд казахстанской эстрады.
Место: площадь «Астана»
⏰ Время: 17:00–23:00
21 июня – Республиканский айтыс акынов «Шырайлы, шежірелі, құтты мекен…»
Традиционные состязания поэтов в жанре айтыс — для ценителей народного слова.
Место: Дворец «Түркістан»
⏰ Время: 10:00–18:30
22–23 июня – Республиканский фестиваль короткометражных фильмов «Самғау»
Погружение в казахстанское кино нового поколения.
22 июня — церемония открытия
Место: Молодёжный ресурсный центр
⏰ Время: 11:00
23 июня — церемония закрытия
Место: Kinopark, ТРЦ «Hyper House»
⏰ Время: 19:00
Приходите всей семьёй — давайте вместе отпразднуем День рождения Шымкента! Уверены, вы найдёте мероприятие по душе.