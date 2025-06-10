Шымкент празднует День города: яркие события, которые нельзя пропустить!

Уважаемые жители и гости Шымкента!

Приглашаем вас стать частью праздничной атмосферы в честь Дня города Шымкента! С 14 по 23 июня в городе пройдёт насыщенная программа культурных мероприятий. Вас ждут фестивали, симпозиумы, концерты и творческие встречи — на любой вкус. Ознакомьтесь с расписанием, чтобы не упустить самое интересное!

14–20 июня – Международный фестиваль «SHYMKENT USTA FEST»

Фестиваль изделий из дерева, где мастера со всего мира представят свои работы.

Место: пешеходная зона «Арбат»

⏰ Время: 10:00–18:00

Церемония закрытия: 20 июня в 18:30

15–18 июня – Парад оркестров Шымкента

Мощная музыкальная энергия от лучших оркестров города.

Место: площадь «Наурыз»

⏰ Время: 19:00

18–21 июня – Международный симпозиум художников «Шымкент – город тюльпанов»

Творческое вдохновение в живописных полотнах о Шымкенте.

Место: Городская универсальная библиотека им. А. Пушкина

⏰ Ежедневно с 18:00

Церемония закрытия: 21 июня в 15:00

19 июня – Гала-концерт «Той думан»

Насыщенная музыкальная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

Место: площадь «Астана»

⏰ Время: 17:00–23:00

21 июня – Республиканский айтыс акынов «Шырайлы, шежірелі, құтты мекен…»

Традиционные состязания поэтов в жанре айтыс — для ценителей народного слова.

Место: Дворец «Түркістан»

⏰ Время: 10:00–18:30

22–23 июня – Республиканский фестиваль короткометражных фильмов «Самғау»

Погружение в казахстанское кино нового поколения.

22 июня — церемония открытия Место: Молодёжный ресурсный центр ⏰ Время: 11:00

23 июня — церемония закрытия Место: Kinopark, ТРЦ «Hyper House» ⏰ Время: 19:00



Приходите всей семьёй — давайте вместе отпразднуем День рождения Шымкента! Уверены, вы найдёте мероприятие по душе.