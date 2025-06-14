Сколько стоит прожить в Казахстане

Казахстан занял 114 место из 139 в мировом рейтинге по стоимости жизни. Индекс, в котором Нью-Йорк принят за 100%, показывает, насколько дороже или дешевле жизнь в других странах без учёта аренды жилья. Индекс Казахстана — 26,6. Это означает, что повседневные расходы здесь на 73,4% ниже, чем в Нью-Йорке.

Цены на продукты составляют 27,4, на питание в ресторанах — 28, а индекс покупательной способности — 50,8. Это значит, что в среднем казахстанцы могут позволить себе почти в 2 раза меньше, чем жители Нью-Йорка.

Арман Байганов, финансовый советник «R-FINANCE»: «Больше половины дохода тратят на продукты питания. В развитых странах 10-20%. Сейчас основная доля населения тратит на семью и питание. На развитие и другие расходы меньше тратят, что является негативной стороной. У нас средний класс, в Казахстане, меньше чем в развитых странах».

По официальным данным за год, с апреля по апрель, товары и услуги в стране подорожали в среднем больше чем на 10%.

В годовом выражении платные услуги подорожали на 15%, непродовольственные товары — почти на 9%, продовольственные — на 8,5%. Продукты питания и безалкогольные напитки за год стали дороже на 8%, одежда и обувь — на 11%, жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — на 15%, почти такой же рост показали услуги здравоохранения, Аренда жилья выросла больше чем на 15% и услуги ресторанов и гостиниц — на 12%.

Арман Байганов, финансовый советник «R-FINANCE»: «В целом, есть куда нам расти, и необходимо повышать экономику, тогда и будет расти потребительская способность и уровень жизни населения. Уровень жизни зависит от экономики. Необходимы реформы для улучшения жизни, улучшать саму экономику, от этого зависит благосостояние населения и доходы будут расти. В последние годы предпринимаются шаги, президент говорил, надо экономику поднимать, сократить коррупцию и теневую экономику».

По данным нацстатистики среднемесячная номинальная заработная плата казахстанцев в первом квартале этого года составила 423 тыс. тг — на 10,7% больше чем в прошлом году. Но реальная покупательная способность с учётом инфляции, увы увеличилась всего чуть больше чем на 1%.