Зарплаты растут, но не в кошельке

Казахстанцы почти не ощущает рост своих заработных плат. Официально доходы увеличиваются, но на деле их съедает высокая инфляция. Экономисты отмечают: пока в других странах региона реальные заработки растут, казахстанцы не видят разницы в своем бюджете, цены растут быстрее, чем зарплаты.

Реальные зарплаты в Казахстане почти не меняются. По данным евразийской экономической комиссии, несмотря на рост номинальных доходов, покупательская способность граждан осталась на прежнем уровне.

Средняя номинальная зарплата в стране за год увеличилась более чем на 10%, но реальный прирост составил меньше полпроцента. Для сравнения: в России реальные доходы выросли примерно на 4%, в Армении на 2,5%, а в Беларуси и Кыргызстане рост достиг 11%.

Повышение заработной платы заметно только на бумаге, а в повседневной жизни казахстанцы вряд ли это ощущают. По словам специалистов финсектора, все дело в том, что доходы казахстанцев «съедает» инфляция.

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик: «Мы находимся на первом месте по росту инфляции, это правда. Даже в России инфляция ниже, в остальных странах инфляция ниже. У нас сейчас инфляция довольно высокая, вот она сейчас, по итогам августа, уже составила 12,2. Это, на самом деле, много, учитывая, какую жесткую денежно-кредитную политику мы сейчас ведем, запредельно высокие ставки, но все эти усилия, естественно, обесцениваются и сводятся к нулю, в том числе довольно проинфляционной политикой правительства».

По словам экспертов, на повышение инфляции влияют высокие бюджетные траты, кроме того сейчас идет активная фаза либерализации цен на ГСМ а также сферы ЖКХ. Этот трансформационный период и вызывает повышенный инфляционный фон, тогда как во многих других странах этот процесс уже завершился.

Марат Абдурахманов, экономист: «Рост цен на ГСМ дает кумулятивный эффект через коэффициент инфляционного воздействия, он равен у нас 1,37, что связано с нашей географией и на доставку нужно больше ГСМ. Что означает, что рост цен на 10% на ГСМ приведет к росту цен на все остальное на 38%».

Кроме того, эксперты говорят, в нашей стране большая разница в средней и минимальной заработной плате. Но при этом, Казахстан все еще остается в топе по уровню заработных плат. Самая высокая средняя зарплата в платят в России – 1 110 долларов в месяц, Казахстан идет следом – 849 долларов, замыкает тройку Беларусь – 815 долларов.