В парке Абая открыли детскую игровую площадку

5 июня был день эколога и Всемирный день охраны окружающей среды. В честь этой значимой даты в парке Абая была открыта игровая площадка для детей.

Абылкайыр Онгар, руководитель управления по развитию комфортной городской среды г. Шымкента: «В нашем городе активно ведутся работы по озеленению. В частности, реализуются системы полива и озеленения в отдалённых районах, проводится посадка лиственных деревьев. Кроме того, начались работы по благоустройству реки Кошкарата, которая является природным памятником и важной экологической артерией нашего города».

На мероприятии также было уделено внимание экологической ситуации в городе. Руководитель управления отметил, что в Шымкенте увеличивается количество транспортных средств и промышленных зон, что, в свою очередь, негативно сказывается на качестве воздуха.

Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии города Шымкента: «Введена автоматизированная система мониторинга. Она установлена на четырёх объектах: нефтеперерабатывающий завод, два цементных завода и теплоэлектроцентраль. Сейчас тестовый режим завершён, и мы в режиме онлайн отслеживаем, превышают ли предприятия предельно допустимые концентрации вредных веществ».

В рамках мероприятия были награждены благодарственными письмами и памятными медалями специалисты, работающие в сфере охраны окружающей среды. Также детям, внесшим вклад в защиту природы, вручили памятные подарки.