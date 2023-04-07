В центральной части Шымкента займутся благоустройством дворов и установят детские площадки

В Аль-Фарабийском районе полностью решен вопрос питьевой воды и электричества. Население также на 100% обеспечено качественным интернетом. Об этом сообщил аким района Рашид Мынбаев.

В Аль-Фарабийском районе, который охватывает центральную территорию Шымкента, главная проблема населения — благоустройство дворов и строительство детских игровых площадок. Как отметил аким района Рашид Мынбаев, в настоящее время в этом направлении ведется большая работа. Так, в прошлом году успешно реализовано 59 проектов. А в первом полугодии этого года, планируется реализовать ещё 41 проект.

«Как вы знаете, в связи с присоединением ряда многоэтажек Енбекшинского района, увеличилось количество дворов, требующих дополнительных работ по благоустройству. Мы планируем к 2025-му году отремонтировать 181 двор», — рассказывает аким Аль-Фарабийского района г. Шымкента Рашид Мынбаев.

В целом же проблема инфраструктуры в районе решена. 100 процентов местного населения обеспечено качественной питьевой водой и электрическим освещением. Также полностью проведена сеть интернет. Не подведены только природный газ и канализация в некоторых населенных пунктах. Но Рашид Мынбаев уверен, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен.

«На сегодняшний день в микрорайоне Сауле, в 276 квартале ведутся работы по прокладке газа. Таким образом во втором квартале 2023 года Аль-Фарабийский район будет на 100% обеспечен газом. Что касается канализации. Так как в отдаленных населенных пунктах нет канализационных сетей, в настоящее время охват составляет 90%. В период 2024-2025 гг. будет разработана и полностью завершена проектно-сметная документация», — говорит аким Аль-Фарабийского района г. Шымкента Рашид Мынбаев.

На сегодня в состав Аль-Фарабийского района входит 17 микрорайонов и 1 населенный пункт, в которых проживает 240 тысяч человек.