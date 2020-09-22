Детская игровая площадка “Happy Gallery” работала во время карантина

В группу быстрого реагирования поступило сообщение о том, что объект предпринимательства работает во время карантина.

По данному факту 19 сентября участковыми инспекторами отдела местной полицейской службы Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города Шымкент проведены рейдовые мероприятия. В результате установлено, что детская игровая площадка “Happy Gallery” в парке “Кен баба” принимала посетителей.

У администрации игровой площадки “Happy Gallery” взята объяснительная. Собранные документы направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Аль-Фарабийского района города Шымкент для принятия мер.