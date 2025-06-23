Воспитание линейкой: кто ответит за жестокость?

Видео, на котором помощница воспитателя частного детского сада «Ай көркем» в Шымкенте бьёт детей линейкой по лицу стало поводом для серьёзного разбирательства.

Как сообщили в городской прокуратуре, по данному факту возбудили уголовное дело по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщину привлекли к ответственности.

Берик Еркин, представитель прокуратуры г. Шымкента: «По алгоритму, разработанному городской прокуратурой, экспертиза была проведена за три часа, а уголовное дело направили в суд в течение суток. Приговором межрайонного суда по уголовным делам от 12 июня 2025 года Жарылкап признана виновной по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса РК. Ей назначено наказание — 80 часов общественных работ».

На телах детей родители заметили синяки и обратились с требованием показать записи с камер видеонаблюдения. На кадрах они увидели шокирующую картину.

Позже видео распространилось в Интернете и вызвало бурную общественную реакцию. Заведующая детским садом Нургуль Мамашарипова подтвердила, что сотрудница действительно поднимала руку на детей. В следствии чего, была уволена.

Напомним, инцидент произошёл 4 июня. После случившегося родители подали заявление в полицию о фактах насилия в детском саду. В рамках расследования были изъяты и изучены записи с камер видеонаблюдения.