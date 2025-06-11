Воспитателя детсада арестовали в Шымкенте за избиение ребенка

Случай жестокого обращения с детьми в частном детском саду «Ай Көркем» в Шымкенте вызвал широкий общественный резонанс. Родители, обеспокоенные синяками у ребёнка, потребовали видеозаписи и были шокированы увиденным.

Благодаря своевременной реакции родителей и действиям полиции, виновная была задержана, а дело взято под особый контроль. Этот инцидент вновь поднимает важный вопрос: как уберечь детей и научить их говорить о насилии.

Видеозапись вызвала бурную реакцию в социальных сетях. На кадрах, снятых в частном детском саду «Ай Көркем», на протяжении почти двух часов видно, как воспитатель жестоко обращается с детьми: она бьёт их линейкой, пинает, таскает за руки и даже хлещет тетрадью. После каждого такого эпизода женщина спокойно возвращается на своё место и продолжает листать ленту в телефоне. Поводом для тревоги послужили синяки и ссадины, с которыми домой вернулся один из малышей. Родители потребовали объяснений и получили доступ к видеозаписям с камер наблюдения. В администрации сада сообщили, что сотрудница была уволена.

Нургуль Мамашарирова, заведующая детским садом «Ай Көркем»: «4 июня в детском саду «Ай Көркем» произошёл этот инцидент. Я подтверждаю данный факт. Помощник воспитателя, была уволена, в соответствии с внутренним приказом учреждения. Сотрудникам, нарушающим дисциплину и требования, не место в нашем коллективе. Я искренне сожалею о случившемся. В нашем детском саду безопасность детей и качество воспитания всегда являются приоритетом».

Полиция возбудила уголовное дело по заявлению матери пострадавшего ребёнка. Подозреваемая была задержана и помещена в изолятор временного содержания.

«По заявлению жительницы города об избиении ее сына было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания департамента полиции. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств произошедшего. Полицией проверяются записи с камер видеонаблюдения и проводятся опросы свидетелей. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Подобные случаи не единичны. В разных регионах страны периодически вскрываются факты жестокого обращения с детьми в дошкольных учреждениях. Но сколько ещё малышей ежедневно сталкиваются с насилием, не осмеливаясь рассказать об этом, и сколько родителей не замечают сигналов беды? Есть и еще одна проблема — дефицит квалифицированных специалистов в детских садах.

Гульнар Умарова, член национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике: «Там где должны быть двухсменные один педагог и помощник, они работают полный день, загруженность — это проблема. Надо рассматривать вопрос, чтобы финансовая была заинтересованность, лучшие кадры шли в детские сады и они увы перегорают в этой рутинной работе. Но, в любом случае, педагогом должны идти люди по призванию».

Психологи советуют с раннего возраста учить ребёнка говорить о своих чувствах, доверять родителям и не бояться сообщать о том, что с ним происходит. Регулярные разговоры, внимание к эмоциональному состоянию ребёнка и доверительные отношения в семье могут помочь вовремя заметить проблему и защитить малыша.