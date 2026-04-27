Кейс-менеджеры возьмут под контроль случаи насилия над детьми

В Казахстане утверждён единый межведомственный алгоритм реагирования на случаи насилия, буллинга и жестокого обращения с детьми.

Документ распределяет ответственность между госорганами и вводит институт кейс-менеджеров — специалистов, сопровождающих каждый случай до полного восстановления прав ребёнка.

Установлены чёткие сроки реагирования: информация передаётся незамедлительно, кейс-менеджер назначается в течение одного дня.

Помощь детям будет оказываться комплексно — от медицинской до правовой. Под защиту также попадают дети-свидетели насилия.