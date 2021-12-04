За короткий период в Шымкенте погибли два человека на съемных квартирах, передает OTYRAR.

При странных обстоятельствах погибла девушка в квартире. Как стало известно, это был несчастный случай. Дверь была закрыта изнутри.

Главный страж порядка ответил на вопросы журналистов и рассказал о деталях гибели двух девушек. Генерал Джумаханбетов пояснил, что сейчас идет следствие и виновные будут наказаны.

«По одному делу уже задержан виновный. Что касается второго дела, там был несчастный случай», — рассказал Ералы Джумаханбетов.

Напомним, недавно был обнаружен обгоревший труп девушки в посуточной квартире в Шымкенте, по улице Тыныбаева, 5. Погибшей было около 22 года.

Шуддин Саидов