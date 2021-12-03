Начальник ДП третьего мегаполиса обратился к жителям и гостям Шымкента, передает OTYRAR.

Генерал Ералы Джумаханбетов призвал всех соблюдать правила ПДД. С момента подключения умных камер уже зафиксированы тысячи случаев нарушения правил езды по городу, в основном это превышение скоростного режима.

Главный полицейский города напомнил, что установленные камеры на месте выписывают штраф и убрать его нельзя никак.

«Я очень прошу вас, соблюдать все правила ПДД. Если раньше с помощью 479 камер видеонаблюдения выявлялось до 1000 правонарушений, то сейчас с помощью 1500 камер этот показатель вырос до 2500-3000. В случае выявления какого-либо правонарушения, с помощью радиосвязи передается сообщение ближайшему авто-экипажу полиции, который определяется с помощью GPS навигации, впоследствии чего составляется административный протокол. ​Также на 100 перекрестках города установлены 877 камер и на линейных участках 800 камер, которые автоматически фиксируют правонарушение автомобилей», — сказал Ералы Джумаханбетов.

Инспекторами видеонаблюдения ЦОУ ДП г.Шымкент с помощью камер видеонаблюдения за 11 месяцев текущего года было раскрыто 288 уголовных правонарушений (в 2020 г. — 200) и выявлено административных правонарушений 48823 (в 2020 г. — 37627).

Шуддин Саидов