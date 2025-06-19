Я люблю тебя, Шымкент!

У нас всегда, но особенно накануне Дня города, проводится много интересных мероприятий, так или иначе прославляющих его жителей и, конечно же, сам город.

Выставки, концерты, презентации, спектакли… Побывать на каждом из этих мероприятий мало кому удается. Наверное, в этом смысле акиму Шымкента повезло несказанно: он везде желанный и почетный гость. И слава Богу!

На днях Габит Сыздыкбеков в компании с депутатами гормаслихата, предпринимателями и представителями бизнес-сообщества с удовольствием посетили выставочный центр «Корме», где проходила потрясающая выставка-конкурс проектов «Қазақстанның үздік тауары-2025» («Лучший товар Казахстана-2025») и «Бір ауыл – бір өнім» («Один аул – одно производство»).

В этом важном мероприятии приняли участие более ста компаний и местных товаропроизводителей пищевой, фармацевтической, машиностроительной, химической, легкой промышленности и строительной индустрии.

Организаторы выставки-конкурса задались и достигли поставленных целей: а именно это пропаганда качества отечественной продукции, формирование культуры качества среди потребителей и поддержка местных производителей.

Кто стал участником выставки? Такие крупные предприятия, как «Сайрам нан», «Фиркан», «Бал Текстиль», «ЭкоФарм», ТОО «Karlskrona LC AB», были и начинающие предприниматели. Они смогли не только презентовать свою продукцию, но и наладить еще больше деловых контактов.

Поскольку это был все-таки конкурс, то победителей выбирала экспертная комиссия из независимых экспертов-аудиторов, представителей отраслевых общественных объединений, бизнес-ассоциаций и госорганов.

Участники были награждены в трех номинациях: «Лучшие товары народного потребления», «Лучшие товары производственного назначения» и «Лучшие продовольственные товары».

Продукция участников конкурса оценивалась в соответствии с требованиями качества и конкурентоспособности. Победители были награждены в торжественной обстановке и получили путевки на республиканский конкурс в Астану.

Хотите узнать итоги этого конкурса? Как говорят в Одессе: «Их есть у меня!» Итак, победителями в номинации «Лучшие товары производственного назначения» стали ТОО «QazAlPack», ТОО «Asia Trafo» и ТОО «Karlskrona LC AB».

Победителями в номинации «Лучшие товары для населения» стали ТОО «Швейный мир KDM», ТОО «Sagitex» и ТОО «Бал Текстиль».

А «Лучшие продовольственные товары» выпускаются на предприятиях ТОО «Алан и К», ТОО «Фиркан» и ТОО «Сайрам нан».

Приветствуем победителей этого года! Дальнейших успехов и процветания коллективам этих предприятий.

Бросилось в глаза то, с каким интересом аким города смотрел на стенды, подготовленные сетью кондитерских Ladushki. Их мастера расстарались. Выставили десерты, выпечку, праздничные наборы, новинки ассортимента – вкусные ланч-боксы с завтраками и сытными обедами, ароматные эксклюзивные пряники «Шымкент» и «Казахстан», выпеченные кондитерами по уникальной технологии. Нетрудно предугадать, что пряники «Шымкент» в подарочной упаковке разойдутся накануне Дня города, образно говоря, как горячие пирожки.

…Эх, Шымкент! До чего же ты хорош и красив! Ты был дорог каждому из нас, но в последние два года перемены стали особенно разительными. Сколько появилось новых скверов, аллей, цветников! Так классно преобразилось пространство.

Правда, все никак не доведут до ума территорию перед библиотекой по улице Мангельдина. Сообща и подняв шум на всю страну, жильцы дома №39 вместе с читателями библиотеки все-таки остановили незаконную постройку фитнес-зала на узенькой площадке перед входом. Но с той поры, то есть с осени, благоустройство площадки не продвинулось ни на шаг. То этот участок вскопают, то привезут, а потом увезут с него дорожную плитку. Словно, чего-то выжидают… Может, смены власти в городе? Не дождетесь, господа! И сюда когда-нибудь аким приедет и тогда даст каждому из вас по заслугам…

Вернемся к приятному. Благодарность номер один этого года от жителей города властям Шымкента за поливную воду, которая стала журчать по арыкам. Спасибо, вспомнили, что живем мы все-таки в южном городе!

Вода – это жизнь, наша с вами, да и всего живого мира вокруг. От воды зависят микроклимат и деревья. Будут живы деревья, будут у нас с вами спасительная тень и прохлада. Кто-то из земляков образно сравнил воду в арыках с настоящим природным кондиционером, работающим без электричества.

Да, ирригационная система города, казавшаяся забытым воспоминанием, вновь ожила. OTYRAR в середине мая подготовил сюжет, как наши каналы наполнились чистой стремительной водой.

Восстановление подачи воды стало возможным благодаря масштабной работе по реанимации ирригационной системы. Специалисты очистили и отремонтировали ключевые участки каналов, обеспечив свободное прохождение воды по всей сети.

Вода была запущена по основным магистралям – каналам БМК и Янгичек.

Водоснабжением были охвачены ирригационные лотки вдоль проспекта Тауке хана, улиц Казыбек би, Дулати и Желтоксан. Таким образом, ирригационная система охватила почти 30% территории Шымкента.

Ближайшими планами поделился Мурат Абдрахманов, заместитель руководителя управления комфортной городской среды г. Шымкента: «В 2025-м мы планируем запустить канал Шымкент, который охватит верхнюю часть улицы Дулати, а также Толстого, Сайрамскую и 11 микрорайон. На следующий год хотим завершить строительство канала Каусар, если мы его закончим, то запустим «микроклимат» по каналу БМК от Пахтакора до дендропарка».

Очевидно, что подобной активности в сфере ирригации не наблюдалось в течение последних лет. Возвращение воды в арыки стало для многих неожиданным, но долгожданным событием.

Фарида Шарафутдинова