Заключенные в Шымкенте озвучили свои просьбы и требования

Заключённые 54-ой исправительной колонии Шымкента озвучили свои просьбы и требования представителям государственных органов.

Больше всего вопросов — к сотрудникам прокуратуры и медикам. Одни просят пересмотра сроков, другие — доступа к лечению.

Мужчина отбывает пятилетний срок, за решёткой он уже второй год. Сегодня он обращается к представителю городского управления здравоохранения — просит помощи в получении лечения при тяжёлых заболеваниях.

Бакытжан Абдуллаев, заместитель руководителя управления здравоохранения г. Шымкента: «Заключенный осмотрен врачами и обеспечен лекарствами, я сейчас посмотрел, какие препараты принимает, единственный момент, когда он не принимает, таких случаях отмечается повышение артериального давления, а так он обследован, препараты назначены, он получает».

Подобных вопросов десятки. Один из самых неожиданных — можно ли отбывая наказание, выехать за границу на лечение. Ответ однозначный — нет.

В другом случае заключённый просит разобраться с документами — речь идёт о юридической неточности в деле. В прокуратуре заверили: все обращения будут рассмотрены в установленном порядке. Без внимания не останется ни одно.

Жомарт Нургали, первый заместитель прокурора г. Шымкента: «Мы рассматриваем все обращения. Люди приходят с разными вопросами, стараемся решать их сразу, либо поэтапно, по мере возможности».

Проведение дней открытых дверей в тюрьмах планируют сделать регулярным. При каждом исправительном учреждении работают представители прокуратуры — именно они следят за соблюдением закона и прав осуждённых.