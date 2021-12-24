Исправительные учреждения Казахстана не соответствуют международным стандартам. Это связано с тем, что все они были построены давно, рассказал председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Жанат Ешмагамбетов на брифинге в СЦК.

«Не секрет, что наш материальный фонд, жилые здания и производственные площади уже давно устарели. Порядка 80% составляет физический износ. Практически все они были построены в 30-70-х годах прошлого века и не соответствуют необходимым международным стандартам. Международный стандарт по содержанию осуждённых – покамерно, от 2 до 6 человек. А у нас в настоящее время применяется так называемый отрядный способ содержания, когда в одном жилом помещении содержится от 50 до 100 человек», – рассказал Жанат Ешмагамбетов.

При этом он отметил, что уже сейчас совместно с министерством национальной экономики разработана дорожная карта до 2027 года. В течение ближайших 3 лет планируется построить в 4 областях учреждения смешанной безопасности с покамерным содержанием на 1,5 тыс. мест каждое. При этом, несмотря на частные инвестиции, обеспечение режима, охраны и содержание заключенных будет возложено на МВД.