Осужденные колонии ИЧ-167/4 в Шымкенте начали получать вакцину против коронавируса, передает Otyrar.kz

Сделать прививку люди идут добровольно. Как сообщили в ведомстве, вакцину приняли уже больше 30 человек, вакцинация началась сегодня.

«Хоть у нас и не было, но хочу чтобы мы были защищенными. Поэтому и решила сделать укол. Домашние рассказывают, уже все сделали, вот и я решила», — говорит осужденная.

Вместе с осужденными прививку делают и работникам колонии, уже десятки человек с утра привились.