Первый заместитель председателя КУИС с рабочим визитом посетил Шымкент

На территории города и области функционируют 6 пенитенциарных учреждений, с различными видами содержания, 5 из которых расположены в черте города и 1 в Туркестанской области.

Первый заместитель председателя КУИС Сагат Мадиев осуществил обход учреждений, жилых помещений, столовых, производственных зон, пекарни и других помещений. Особое внимание было уделено работам по обеспечению полного охвата системами видеонаблюдения пенитенциарных учреждений.

Помимо этого, немаловажным вопросом стало предоставление трудоспособным осужденным рабочих мест.

Заместитель главы КУИС также провел личный приём осуждённых женщин отбывающих наказание в единственном учреждении максимальной безопасности для женщин в Казахстане.

Подводя итоги, первый заместитель председателя дал ряд поручений по установке систем сплошного видеонаблюдения, неукоснительному соблюдению прав осужденных. Он так же поручил продолжить работу по привлечению субъектов предпринимателей в учреждения УИС для создания рабочих мест осужденным.

Кроме этого, Сагат Мадиев провел рабочее совещание с участием начальника департамента, его заместителя, а также руководителей учреждений и служб пробации города и области.