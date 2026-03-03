Аким Шымкента провёл выездную встречу с жителями Туранского района

Очередная встреча акима мегаполиса Габита Сыздыкбекова прошла в районе Туран. Жители, подняли вопросы качества дорог, работы общественного транспорта, освещения и благоустройства.

Часть проблем была решена на месте, по более сложным необходимо дополнительное, более тщательное изучение. Руководителям профильных управлений поручено принять конкретные меры.

Встреча акима города с жителями Туранского района прошла на территории парка Абая. Собравшиеся сообщили об имеющихся коммунальных проблемах.

Жители Турана также активно поднимали вопрос общественного транспорта. В частности, их беспокоит, что автобусы не останавливаются на новой остановке в микрорайоне Казыгурт.

Вечером встреча продолжилась на проспекте Байдибек би.

Здесь обсуждалось состояние многоквартирных домов и вопросы социальной поддержки.

Не осталась без внимания и трещина, появившаяся на стене пятиэтажного дома в микрорайоне Наурыз. Жители обеспокоены прочностью здания.

Кроме того, был поднят вопрос размещения особенных детей в реабилитационных центрах.

По словам родителей, из-за наличия свободных мест в государственных учреждениях детям, нуждающимся в специализированной помощи, не выдают направления в частный центр, который они ранее посещали.

Глава города поручил профильным управлениям всесторонне изучить ситуацию по всем озвученным вопросам.