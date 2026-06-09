Айнатас: актуальные вопросы

Аким города Габит Сыздыкбеков встретился с жителями жилого массива Айнатас. Горожане подняли актуальные вопросы населенного пункта и задали вопросы, касающиеся инфраструктуры и коммунальных услуг.

Жители высказали свои предложения и замечания по вопросам инфраструктуры, коммунальных услуг и безопасности. Одной из поднятых тем стала газификация улицы Беласар в селе Жыланбузган.

По словам жителей, несколько десятков домов на этой улице до сих пор не подключены к природному газу: «В селе Жыланбузган газ есть. Но на улице Беласар газопровод не проведен. Более 50 домов сейчас остаются без газа. Всю зиму мы топим печи углем и буквально задыхаемся от дыма».

По информации ответственных специалистов, проект газификации данного участка не был включен в прежний план. Аким города поручил детально проработать вопрос и ускорить подготовку проектной документации.

О причинах отсутствия газоснабжения на улице Беласар рассказал представитель профильного управления: «Там расположено 48 домов. Если не ошибаюсь, земельные участки вы получили по решению акима еще в 2008 году. Строительство домов ведется уже около десяти лет. Сейчас есть вода и электричество, однако проект газоснабжения в свое время не был предусмотрен».

Глава города поручил ускорить решение вопроса и внести необходимые изменения в проект: «Расширьте проект, больших затрат это не потребует. Начинайте работу как можно быстрее».

На встрече также был поднят вопрос передачи на баланс школьного стадиона в жилом массиве Карабастау.

По словам жителей, эта проблема остается нерешенной уже несколько лет: «Стадион и спортивная площадка школы в Карабастау уже как два года не переданы на баланс школы. Еще год назад, когда вы приезжали к нам, мы поднимали этот вопрос. Тогда вы поручили руководителям земельной инспекции и управления образования решить проблему. Нам пообещали, что вопрос будет решен».

Аким города поручил ответственным специалистам рассмотреть проблему уже на этой

неделе и определить конкретные пути ее решения: «Решите этот вопрос в течение недели. Затем нужно будет обеспечить дальнейшее содержание объекта. Именно этого вы и добиваетесь. Обязательно выясните, почему до сих пор этот вопрос не был решен».

Не осталась без внимания и проблема водоснабжения.

По словам жителей, объем поступающей воды в районе сократился, что вызывает серьезное беспокойство населения: «Под шахтой возле «Союза» вода постоянно куда-то уходит. Это старая проблема. Было бы хорошо, если бы воду постоянно подавали. Сейчас там осталось всего около полуметра воды. Раньше воду подавали своевременно, а теперь она практически не поступает».

Специалисты сообщили, что по данному вопросу проводится комплексное обследование и будет разработан специальный проект: «Проблема там многофакторная. Мы проведем обследование, после чего будет разработан проект. Сейчас на эти цели предусмотрено 25 миллионов тенге, ожидаются результаты конкурсных процедур. Вопрос требует времени».

На встрече также был поднят вопрос укрепления берега реки Бадам.

Жители отметили необходимость усиления мер безопасности, особенно в период весенних паводков: «Необходимо укрепить береговой участок между нижней остановкой Маятас и железной дорогой в направлении Казыгурта».

По словам ответственных специалистов, проектная документация по данному участку уже подготовлена.

В настоящее время рассматриваются вопросы прохождения экспертизы и финансирования: «Мы определили участки, которым будет отдан приоритет. Указанное вами место я видел сегодня по дороге сюда. Сооружения там уже устарели, этот вопрос поднимается не впервые. Сейчас проект готов, далее необходимо пройти экспертизу и решить вопрос финансирования. Работа будет выполнена, однако назвать конкретные сроки пока не могу».

В ходе выездной встречи были выслушаны предложения и обращения жителей, а профильным специалистам даны конкретные поручения по каждому поднятому вопросу. Теперь жители ожидают поэтапной реализации озвученных инициатив и решений.