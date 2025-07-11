Аварийный спортзал школы №125 отремонтируют за счет подрядчика

О капитальном ремонте в аварийном здании спортзала школы №125 сообщили в городском управлении внутренней политики.

Ранее администрация школы забила тревогу — пол в спортзале, построенном всего 8 лет назад, начал проваливаться, а стены — трескаться. Из-за этого, по их словам, в прошлом учебном году дети не могли полноценно заниматься на уроках физкультуры.

В Шымкенте спортзал школы №125, признанный аварийным, будет капитально отремонтирован. Как сообщили в городском управлении внутренней политики, школа, рассчитанная на 1200 учеников и расположенная в жилом массиве Кайнарбулак, была сдана в эксплуатацию в 2017 году. Однако уже вскоре на стенах спортзала появились трещины.

«С 2018 года в корпусе спортзала этого учебного заведения начали появляться трещины на стенах. Чтобы выяснить причины проблемы, администрация школы провела раскопки на глубину 1,5 метра у фундамента спортзала. В ходе проверки были обнаружены влажная почва и скопившаяся вода. Образцы воды были направлены в лабораторию. По результатам анализа установлено, что это — грунтовые воды», — прокомментировали в управлении внутренней политики г. Шымкента.

Спортзал признали аварийным в прошлом году по результатам проведенной технической экспертизы. Однако городское управление строительства назначило повторную экспертизу. По её результатам было принято решение о капитальном ремонте объекта.

«Учитывая, что данная проблема напрямую влияет на техническое состояние здания, безопасность учащихся и качество учебного процесса, было принято решение провести капитальный ремонт спортзала за счёт подрядной организации, которая возводила школу. Завершить работы планируется в декабре 2025 года», — заявили в управлении внутренней политики акимата г. Шымкента.

Капитальный ремонт спортзала начнётся в ближайшее время. В акимате подчёркивают: безопасность учеников и качество образовательной среды остаются приоритетом.