Экс-директор «Тұрғын үй Шымкент» предстал перед судом по делу о покушении

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам приступили к рассмотрению дела о нападении на заместителя акима города Руслана Берденова. В него пять раз стреляли из огнестрельного оружия перед зданием акимата.

Обвиняемым по делу признан 31-летний Ернар Жиембай. Ранее он занимал должность директора ТОО «Тұрғын үй Шымкент», подведомственного городскому управлению жилищного хозяйства. В суд он был доставлен под конвоем. Жиембай обвиняется по статьям «Убийство» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Ерлан Садибеков, прокурор: «Ернар Жиембай совершил покушение на особо тяжкое преступление против личности. 21 апреля 2025 года примерно в 13:30 он провёл собрание с подрядчиками в здании ТОО «Тұрғын үй Шымкент», расположенном по адресу проспект Республика, 12а. Во время этого собрания он получил информацию от Кенжебаева, начальника отдела мониторинга строительных объектов акимата, что заместитель акима города Руслан Берденов требует его добровольного ухода с должности директора. После этого у Жиембая возник преступный умысел на убийство, то есть на умышленное причинение смерти другому человеку».

По словам прокурора, обвиняемый выпил, а затем взял из дома охотничье ружьё и начал подготовку к реализации преступного плана. В суде он выступил против фото и видеосъёмки, и суд удовлетворил его ходатайство.

Ерлан Садибеков, прокурор: «Жиембай проверил работоспособность охотничьего ружья, произведя девять выстрелов. Убедившись, что оружие исправно, он, никому не рассказывая о своём намерении, направился на автомобиле Hyundai Tucson в подземный паркинг дома №17 по проспекту Назарбаева в микрорайоне Нурсат, где оставил Молдабекова, чтобы тот не мешал. Затем, сделав вид, что едет домой в состоянии алкогольного опьянения, он направился к зданию акимата».

Как следует из обвинительного акта, прибыв на парковку возле здания акимата, Жиембай поджидал Руслана Берденова, который покидал рабочее место около девяти часов вечера. Увидев его, он начал стрелять.

Ерлан Садибеков, прокурор: «Стремясь умышленно лишить жизни Берденова, Жиембай произвёл по нему пять выстрелов. Согласно судебно-медицинскому заключению от 12 июня 2025 года, дробовые ранения проникли в правую сторону груди, повредили нижнюю долю лёгкого, межрёберные артерии, диафрагму, что причинило тяжкий вред здоровью. После этого Жиембай подбежал к лежащему на земле Берденову и попытался произвести контрольный выстрел из охотничьего оружия, но патроны закончились».

Из-за состояния здоровья пострадавший Руслан Берденов не смог присутствовать в суде. Его интересы представляет адвокат. Представитель Берденова ходатайствовал о переквалификации дела с первой части статьи «Убийство» на часть вторую, пункт 9. Суд отклонил это ходатайство. Основное судебное разбирательство назначено на 6 августа.