Город древний и вечно молодой

Эту тему я хотела приурочить ко Дню города, но как-то не сложилось, а празднества давно прошли. Однако тема подлинного возраста Шымкента, как мне кажется, никогда не «прокиснет», потому как дискуссии на этот счет продолжаются до сих пор.

Казалось бы, спорить об этом нечего. В любом интернетовском поисковике можно прочесть такую информацию: «Шымкенту, по утверждениям казахстанских историков, около 2 200 лет. Этот возраст был официально подтвержден на конференции ЮНЕСКО в 2019 году».

Но так ли все однозначно? Я прочитала некоторые мнения и размышления историков, которые так или иначе были причастны к этой возрастной теме, и нашла много интересного. Чем и поделюсь.

Что написано и раскопано

Долгие годы изучением истории Шымкента занимался наш выдающийся ученый, археолог, педагог Николай Павлович Подушкин. В 2001 году он опубликовал статью, которая так и называлась «Сколько же лет Шымкенту?».

Приведу выдержки из нее: «В международной практике годовщины рождения городов отмечаются довольно часто, а некоторые из них проходят под эгидой ЮНЕСКО. Так было с празднованием 800-летия Москвы, 2500-летия Самарканда, 1500-летия Туркестана. В этих случаях дата рождения города определялась или по первому, наиболее древнему упоминанию о нем в письменных источниках, или по данным археологических исследований, основывающихся на датировке предметов материальной культуры – остатков жилищных конструкций, предметов культуры и быта. В первом случае год рождения устанавливается относительно точно, во втором все зависит от полученных в ходе раскопок материалов и точности их датировки. Допускаются отклонения в 50-100 лет. Какой метод более приемлем? Рассмотрим подробнее оба варианта.

Письменные источники впервые упоминают название Чимкент в книге «Зафар-Наме» историка Тимура Шарафутдина Йезди, отметившего в летописи по мусульманскому летоисчислению (1365-1366 гг. по современной хронологии), что Тимур, отправляясь в поход на Моголистан, нашел свои обозы неподалеку от Сайрама, у селения Чимкент.

Более древних письменных сведений о нашем городе нет. Однако предположение, что Чимкент, как поселение или город, мог существовать уже в XII веке, высказал в книге «Города Сырдарьинской области» А. Добромыслов, писавший следующее: «Название города Чимкента происходит от слов «Чим» (дерн) и «Кент» (город)… Аборигены Чимкента относят время его возникновения к XII веку, ссылаясь на то, что здесь находится могила святого Баба-Дервиша, современника Ахмета Ясави, жившего в это время». Но письменных доказательств, подтверждающих эти факты, у нас нет.

А как обстоят дела с археологической датировкой? На эту тему я уже писал, повторюсь еще раз.

В черте современного Шымкента стационарных исследований никогда не проводилось, а масштабное строительство за последние полвека серьезно изменило древний топографический ландшафт. Несмотря на это, следы пребывания древнего человека обнаружены в виде случайных находок (каменных орудий труда) в русле реки Бадам.

Здесь же найдены сосуды эпохи бронзы II тыс. до н.э. Находки сделаны в районе масложиркомбината, а в районе химфармзавода найден сакский бронзовый кинжал VII века до н.э. Таким образом, человек населял эту территорию с древнейших времен. Но большая часть находок относится к более позднему периоду: есть предметы, относящиеся к X-XII векам. В 70-х годах прошлого века на территории крепости под руководством автора статьи были проведены разведочные археологические раскопки в центре двора цитадели, давшие материалы, относящиеся к ХIV-XVIII векам.

Отсюда следует, что обзор письменных и археологических материалов, большинство которых единичны или найдены случайно, вне культурного слоя, не может служить основанием для научного определения времени и места возникновения древнего поселения и города Чимкента. По нашему мнению, можно лишь условно определить дату его рождения на основе данных «Зафар-Наме» в записи 1365-1366 годов. Хотя, по ряду косвенных данных, поселение возникло не менее тысячи лет назад. Но для уточнения этого вопроса нужны стационарные археологические работы».

«Самый древний город в Казахстане»

Так называлась публикация другого нашего историка Бауыржана Абишевича Байтанаева, доктора исторических наук, опубликованная десять лет спустя, в 2011 году. В ней он ничуть не сомневается, что Шымкенту никак не менее, а даже более 2 200 лет.

Вот его аргументы: «Откуда взялась эта дата? Она была установлена путем археологических исследований нашего городища. Это отображено в моей докторской диссертации, потом данные были подтверждены на специальной научной конференции. Ташкентские ученые назвали возраст Шымкента в две тысячи лет, но после нашей работы добавили еще двести лет. То есть город наш был основан в конце второго века до нашей эры. Еще дореволюционный историк В. Бартольд указал, что впервые Шымкент упоминается в сочинении «Зафар-Наме» историка Шараф ад-дина Али-Йазди как «деревня около Сайрама». В 1980 году ряд ученых – Р. Бекназаров, А. Клименко, М. Сейсенбаев – отметил, что большинство ученых склонны считать, что в X-XII веках городское поселение – предшественник Шымкента – уже существовало. Но настоящий возраст смогли определить только наши раскопки.

У истоков этих раскопок стоял акимат города. До этого было много разных мнений. Были предположения и об XI, и о XII веках. Но первые исследования, которые мы провели, опровергли эти версии. Мы провели тщательную стратиграфию – это изучение культурных слоев археологического объекта. Такой пирог, где слоями лежат эпохи развития, ведь век за веком человек оставляет следы своей жизнедеятельности. 14 метров в глубину копали, представляете?! В самом нижнем слое собран комплекс керамики, который датируется концом III в. до н.э.-началом II в. до н.э. Он характерен для урбанизированных, то есть городских поселений Согда. Это сделанные на круге красноангобированные чаши, цилиндрические сосуды, корчаги. Эта керамика находит аналоги в городской архитектуре Самарканда (городище Афрасиаб) III-II вв. до н.э., что указывает на контакты Самарканда и Южного Казахстана.

Мы по сантиметрам очищали слой за слоем, и самое поразительное, что эти слои оказались непрерывными. Жизнь в Шымкенте никогда не затухала! Шымкент был предшественником Сайрама, то есть центром региона был именно наш город, ему подчинялся ряд других, поменьше. А в девятом веке первенство переходит к Испиджабу, как тогда назывался Сайрам. Но то, что Шымкент появился 2 200 лет назад, никаких сомнений нет! Конечно, в среднеазиатском регионе есть города постарше, например, Бухара, Самарканд, есть древние поселения эпохи бронзы, как Алтын-Депе в Туркменистане. Но в Казахстане Шымкент – самый древний город!»

Примерно в таком же историческом ключе на эту тему высказался и другой историк – академик НАН РК Карл Молдахметович Байпаков: «Вопрос о времени возникновения Шымкента – это отнюдь не праздный и не простой вопрос. Его история лежит в земле и открывается благодаря удивительной науке – археологии. Именно благодаря археологам определен возраст Ташкента, Самарканда, Казани, Тараза, Алматы, Туркестана. Но вопрос о возрасте города Шымкента нельзя смешивать с возрастом заселения района Шымкента, который уходит в глубь тысячелетий, в эпоху камня и бронзы.

Как известно, ярчайшими признаками цивилизации являются государство и город, а одним из первых государств на юге Казахстана, как установили ученые, был Кангюй, первые письменные сведения о котором восходят к середине II в. до н.э. Причем это было государство не только номадов, а государство, основанное на оседло-земледельческом укладе жизни с использованием ирригации. Это государство, где была развита урбанизация, существовали десятки крупных городских центров.

Кангюй занимал долину Сырдарьи (средней и нижней), Арыси, Келеса, Бадама, предгорьев Тянь-Шаня и Каратау. Среди крупных городов Кангюя были древние Отрар и Яссы, Сайрам и Созак, Сауран и Усбаникент. Конечно же, тогда они носили другие названия, но раскопки археологов установили начальную дату их формирования.

Нижние слои этих городищ (руины этих городов) относятся к концу I тыс. до н.э.-

I тыс. н.э. В эту группу городов следует включить и Шымкент. Остатки его хорошо сохранились, и сейчас примечательный контур городища является его визитной карточкой. Именно здесь лежат истоки города.

Раскопки на городище проводились неоднократно, но, как правило, небольшие шурфы прорезали лишь верхние слои, а это XVI-XIX века. И лишь в 2003-2008 годах на деньги, выделенные акиматом по программе «Культурное наследие», были проведены серьезные раскопки, которые дали интересные материалы. В шурфе, который прорезал культурные напластования городища, толщиной до 14 метров была прослежена история жизни города. В исследовании участвовали Институт археологии им. А.Х. Маргулана МОН РК и Южно-Казахстанский государственный институт им. М. Ауэзова. В нижних слоях найдена коллекция керамики, сопоставимая с керамикой Самарканда, датированная узбекскими исследователями III веком до н.э.

Но, к сожалению, комплекс керамики из раскопок Шымкента невелик, а главное, кроме керамики, тогда ничего не нашли. Пока нет и других четко датируемых материалов (изделий из металла, кости и т.д.), которые могут ответить на вопрос: где они были произведены – в городе или маленьком селении? Важны и результаты датировок на основании естественно-научных методов, определяющих абсолютные даты. Это прежде всего радиокарбоновый метод.

Пока же мы говорим о возрасте Шымкента в диапазоне 2000-2300 лет. Причем дата может меняться по мере накопления новых материалов. В науке нет истины в последней инстанции. Об этом же говорилось на состоявшейся в 2008 году конференции «Древняя и средневековая урбанизация Евразии и возраст Шымкента».

Конечно, всегда приятно знать, что город, в котором ты живешь, неповторим и уникален, что он самый-самый и чудесней его нет на свете. Но в раскопках на месте старого городища еще не поставлена окончательная точка. Возможно, мы еще узнаем о возрасте нашего города нечто новое и ошеломительное. Но сколько бы лет Шымкенту ни было, наша любовь к нему не станет меньше или слабее. Здесь – место нашей силы, и нам здесь жить!

Елена Летягина