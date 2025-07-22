Квадратный метр за полмиллиона: цены растут

С начала года по всей стране было введено в эксплуатацию более 72 тысяч квартир. Это рекордный показатель за последние семь лет. Но несмотря на активное строительство, цены на недвижимость остаются высокими. В июне стоимость первичного жилья в среднем выросла на 9,5% в годовом выражении.

Так, в Шымкенте цены выросли на 16%. в Алматы, который является лидером по вводу нового жилья, цены выросли на 15%. А в Астане – почти на 6%. При этом квадратный метр жилья в среднем стоит 527 тысяч тенге. Тогда как годом ранее цена составляла 488 тысяч тенге.

Эксперты говорят, объём ввода жилья большой, но спрос ещё больше. При этом покупательская способность находится на пределе. Эксперты отмечают снижение активности на рынке: количество сделок купли-продажи на низком уровне, и, по прогнозам, до конца ситуация не изменится.

Александр Пак, эксперт рынка недвижимости: «Мы не достигнем 45 тысяч сделок ежемесячно, потому что регионы просели процентов на 20, если не больше, по количеству сделок купли-продажи, что касается столиц, они показывают устойчивое колебание».

Многие потенциальные покупатели надеются на появление новых ипотечных программ. Но ждать особых изменений не стоит, уверены специалисты. Уже в следующем году ипотека, скорее всего, станет менее доступной: условия могут ужесточиться, а интерес со стороны населения пойти на спад.

Лев Тетин, международный эксперт рынка недвижимости: «Догонят цену. И НДС со следующего года, и изменение законодательства, и удорожание доллара, мы видим, как сейчас он растет и все это отражается на себестоимости. 50% каждого квадратного метра завозится по-прежнему на территорию Казахстана. Первичка растет, а за ней паровозиком будет расти вторичная недвижимость».

Эксперты прогнозируют, что по завершению года казахстанцы могут увидеть годовой прирост в стоимости жилья на 12-15%.