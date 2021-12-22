В уходящем году стоимость жилья в среднем выросла на 30-40 процентов. По мнению экспертов, тенденция к росту продолжится и в обозримой перспективе.

При этом уже к середине 2022 года прогнозируется существенное снижение спроса на рынке жилья, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Высокая динамика цен объясняется дефицитом жилых площадей, высокой себестоимостью строительных работ, а также возможностью населения использовать свои пенсионные накопления.

По данным из открытых источников, 40 процентов жилого фонда Казахстана сосредоточено в трех наиболее крупных городах страны: Шымкенте, Алматы и Нур-Султане.

Отмечается, что в целом в республике наблюдается острый дефицит жилья. Даже пандемия не оказала существенного влияния на динамику выдачи ипотечных займов.

Возможность досрочно использовать свои пенсионные накопления, которая была предоставлена гражданам, также способствовала разогреву рынка. Но при этом приобрести собственное жилье могут себе позволить далеко не все казахстанцы.

«У кого есть накопления, у них таких проблем нет. Если мы говорим о населении, которое ведет обычный образ жизни – идут на работу и приходят домой – естественно, они зависят больше от помощи государства», «В последнее время в Алматы очень стало дорого все. Если сравнивать с другими городами, то очень дорого», «Заработная плата слишком низкая. Чтобы купить квартиру, нужно, чтобы средняя заработная плата была 500 тысяч тенге», «Наверное, должна быть политика по урегулированию цен. Чтобы не было скачков, чтобы все это регулировалось», — поделились мнениями участники опроса.

По официальной информации, общая сумма выданных в 2021 году ипотечных займов достигла почти 900 миллиардов тенге. Государство финансирует льготные ипотечные программы «7-20-25» и «Баспана хит». Предложения «Отбасы банка» и социальные программы кредитования для различных групп населения стимулируют рынок. Свои пенсионные накопления для покупки жилья использовали почти 300 тысяч казахстанцев. Но при этом данная возможность, по словам экспертов, небезгранична.

«Денег там сейчас не так уж много. У людей с высоким порогом достаточности есть возможность переводить снятые средства на депозитные счета в «Отбасы банке». Это максимум 1-2 миллиона. Но даже в этом случае деньги будут лежать на депозите три года. Только когда будет собрана необходимая сумма, покупатель выходит на рынок», — говорит экономист Максат Халык.

Как результат, полагают специалисты, уже к середине 2022 года на рынке жилья может произойти некоторое снижение динамики.

«Я думаю, все-таки какая-то стагнация наступит на рынке за счет того, что снизится спрос. Поднимут порог достаточности снятия пенсионных накоплений, и, конечно же, сократится число покупателей, в разы сократится. Также будет влиять еще то, что банки тоже пересмотрят свои ипотечные программы», — поделилась прогнозом риелтор Лариса Алексеенко.

В обозримой перспективе, по мнению экспертов, существующие тенденции к росту цен на жилье в Казахстане сохранятся. Рынок может стабилизироваться только при условии привлечения крупных инвестиций в строительный сектор. А этот процесс, как известно, занимает не один год.