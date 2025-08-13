С осени в Казахстане начнут штрафовать за закрытое лицо в общественных местах

С осени в Казахстане за закрытое лицо в общественных местах начнут штрафовать. Закон, подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым 30 июня, уже начал менять правила поведения в городах. Полиция и прокуратура предупреждают: маски, балаклавы и религиозные одеяния, скрывающие лицо, под запретом.

В Казахстане изменения в закон «О профилактике правонарушений» запрещают скрывать лицо не только никабом или паранджой, но и любыми другими предметами одежды или аксессуарами, мешающими идентификации личности.

Нариман Базарбаев, старший помощник прокурора Шымкента: «Норма касается и мужчин, и женщин. Это вопрос безопасности граждан и охраны правопорядка».

Требование открыть лицо действует для всех — включая детей. За отказ последует административная ответственность.

Нариман Базарбаев, старший помощник прокурора Шымкента: «Сейчас идёт профилактическая работа, но с осени штрафы уже будут применяться».

В прокуратуре заявляют: закрытое лицо мешает установить личность и понять намерения человека, создавая угрозу безопасности. Нововведение, уверены власти, сделает улицы Казахстана безопаснее.