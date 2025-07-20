Новый завод и сотни рабочих мест: Турция инвестирует в Туркестанскую область

В Туркестанской области планируется строительство нового завода с участием турецких инвесторов. Аким региона Нуралхан Кушеров провёл онлайн-встречу с зарубежным бизнесменом, в ходе которой были обсуждены детали реализации инвестиционного проекта.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провёл переговоры с турецким инвестором по видеосвязи. Основной темой встречи стали перспективы строительства завода на территории специальной экономической зоны «TURAN».

По словам главы региона, проекту будет оказана всесторонняя поддержка:

Нуралхан Кушеров – аким Туркестанской области: «Переговоры с вами продолжаются. Теперь настал момент, когда мы приступим к конкретному делу и реализуем проект. По инфраструктуре будет оказана полная поддержка».

Турецкий инвестор уже ознакомился с производственными площадками Туркестана и выразил заинтересованность в скорейшем запуске проекта. Ведётся организационная и координационная работа. Начало строительства завода запланировано на текущий год. Предприятие станет частью международной компании, выпускающей более 100 наименований продукции и экспортирующей её в более чем 50 стран мира.