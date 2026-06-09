Кого коснется амнистия

Окончательного решения сената и подписи президента ожидает одобренный мажилисом 3 июня законопроект «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции».

Вместе с ним решения своей судьбы ждут сотни тысяч граждан.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал эту масштабную акцию гуманизма, чтобы снизить долговую и уголовную нагрузку на население в рамках построения Справедливого Казахстана: «В прошлом году, как вы знаете, состоялась уголовная амнистия, сейчас мы можем провести дополнительную амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства. Хочу отметить, что административная амнистия станет первой в истории нашей страны. Прошу парламент принять соответствующий закон до конца текущей сессии. Это важный шаг на пути утверждения в нашем обществе гуманистических идеалов и прогрессивных ценностей основного закона».

Главным новшеством документа станет проведение первой в истории страны административной амнистии. Только по линии МВД планируется полностью аннулировать порядка одного миллиона штрафов на сумму от 17 до 21 миллиарда тенге.

Послабления коснутся более полумиллиона человек. Списание за несерьезные правонарушения произойдет автоматически, в цифровом формате. В уголовной сфере под амнистию попадают лица, совершившие проступки, а также преступления небольшой и средней тяжести. В общей сложности эта мера затронет шестнадцать с половиной тысяч человек:

Полторы тысячи осужденных полностью освободятся и покинут исправительные учреждения. Для тысячи двухсот человек уголовное преследование прекратят еще на стадии следствия. Более чем десяти тысячам граждан существенно сократят сроки наказания.

Однако коснется амнистия далеко не всех. Осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также террористы и экстремисты будут нести свое наказание до конца. Законопроект устанавливает жесткое и бескомпромиссное табу.

Под действие закона ни при каких условиях не попадут лица, осужденные за коррупцию, педофилию, пытки, а также рецидивисты и приговоренные к пожизненному лишению свободы. Поблажек для них не предусмотрено.