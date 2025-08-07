Где посмотреть список обладателей грантов на обучение в вузах Казахстана

Министр науки и высшего образования Казахстана рассказал, что сегодня, 7 августа, будет опубликован список победителей на получение грантов в вузах.

Саясат Нурбек заявил, что в стране завершилось заседание республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов.

«В этой связи с радостью сообщаю, что список обладателей государственных грантов, которого вы с нетерпением ждете, будет опубликован 7 августа», — отметил Нурбек.

Ссылка со списком победителей будет опубликована на сайте и страницах Миннауки, а также Национального центра тестирования. Кроме того, информацию опубликует и сам Саясат Нурбек.