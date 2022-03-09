Адвокат из Шымкента подал в суд на Павла Прилучного

Адвокат Евгений Яворский заявил, что написал заявление на российского актера Павла Прилучного, передает OTYRAR.

А поводом стал последний пост Прилучного в сети Instagram, где актер отзывается негативно про Шымкент, откуда собственно звезда кино родом.

«Я буду требовать, чтобы провели экспертизу этого поста. Также буду требовать, чтобы он написал опровержение, и чтобы признал, что он был не прав. Наш город Шымкент нельзя клеймить такими словами», — сказал адвокат Евгений Яворский.

Об этом Евгений Яворский рассказал в прямом эфире «Час с Яворским» на телеканале OTYRAR. Заявление адвокат уже отправил на имя прокурора Москвы, где сам актер находится адвокат узнать не смог.

«Мы пытались связаться, но где он точно находится пока неизвестно нам», — сказал адвокат.

Напомним, ранее актер Павел Прилучный на своей странице написал, что переехал из Шымкента из-за беспредела, творившегося в городе.