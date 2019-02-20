Жителю Алматы грозит уголовное наказание за разжигание межнациональной розни. Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает Tengrinews.kz.

Департамент полиции города Алматы информирует о проведении досудебного расследования в отношении гражданина Б., который посредством социальных сетей систематически распространяет видео со своим монологом, вызывающим межнациональное разногласие в обществе», — сообщили в полиции.

Его действия квалифицируются по статье 174 Уголовного кодекса — разжигание межнациональной розни. Производство по уголовному делу осуществляет следственное управление ДП города Алматы. Назначены соответствующие экспертизы.