В Шымкенте временно перекрыта улица Алдиярова

Ограничение движения связано с проведением дорожных работ, передает Kazinform.

30 июля в Шымкенте будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Алдиярова — на участке между улицами Адырбекова и Аблязимова. Об этом сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.

Ограничение будет действовать с 06:00 до 20:00. Причина — проведение ремонтных работ дорожного полотна.

— Просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее скорректировать свои маршруты, — отметили в городском управлении пассажирского транспорта и автодорог.