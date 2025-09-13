В Шымкенте выявили сотни нарушений при хранении оружия

В Шымкенте более 180 человек привлечены к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия. Проверки проводились в рамках профилактических рейдов.

Полицейские посещали владельцев оружия на дому, чтобы выявить факты незаконного хранения, нарушения регистрации и технических требований. Главная цель — повышение уровня общественной безопасности.

С начала года в Шымкенте зафиксировано уже 543 нарушения, связанные с обращением с оружием. Только в ходе последнего этапа проверок выявлено более 70 случаев несоблюдения норм хранения, большинство — в отношении незарегистрированного холодного оружия. Полицейские проводят разъяснительную работу, а при наличии нарушений — изымают оружие.

Среди наиболее частых нарушений — просроченные разрешения, неисправные охранные сигнализации и несоответствие сейфов требованиям закона. Только за последние месяцы составлено 73 протокола за хранение оружия с истекшим сроком разрешения.

Ринат Таттыбаев, старший инспектор департамента полиции Шымкента: «Во время совместных рейдов были выявлены факты хранения оружия с истёкшими разрешениями, неправильной установки сейфов, а также неработающих сигнализаций. В отношении нарушителей принято 543 административных меры, из них 182 — за просроченные разрешения».

В полиции подчёркивают: такие профилактические мероприятия — не разовая акция, а часть системной работы по снижению рисков, связанных с незаконным оборотом оружия. Это — один из ключевых шагов к укреплению общественной безопасности и соблюдению принципа «Закон и порядок».