Инвестиции в сферу обеспечения безопасности в ЧС сократились

Инвестиции в сфере деятельности по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях в Казахстане сократились. По сравнению с прошлым годом вливания сократились на 11%.

Эксперты же говорят, финансирование нужно только увеличивать и развивать материально техническую базу. Все потому что техногенных и природных катастроф с каждым годом будет становиться все больше.

Инвестировать в сферу ликвидации чрезвычайных ситуаций стали меньше. За 5 месяцев этого года инвестиции в основной капитал в сфере деятельности по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях составили 1 миллиард 900 миллионов тенге. Это на одиннадцать процентов меньше чем в прошлом году.

Больше всего инвестировали в Шымкент — больше восьмисот миллионов тенге. Затем в город Астану — 412 миллионов тенге, следом в рейтинге Атырауская, Жетысуская и Жамбылская области. В целом инвестиции в секторе наблюдались лишь в половине регионов страны. Наибольший объём капиталовложений обеспечил местный бюджет а также собственные средства предприятий.

По словам специалистов, вложения нужно не оптимизировать и сокращать, а увеличивать: обновлять технику, внедрять новые методы реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы быть готовыми к глобальным вызовам.

«Нужно понимать что сейчас климат существенно меняется в мире непосредственно в Казахстане. Град пожары, засуха, и учитывая эти глобальные техногенные изменения в экологии а также в природных явлениях надо быть готовым больше уделять внимание на превентивные меры по снижению чрезвычайных ситуациях», — говорит Арман Байганов, экономист.

Но главное, говорят эксперты, грамотно расходовать средства, чтобы работа служб которые справляются с чрезвычайными ситуациями была эффективнее. За 5 месяцев этого года служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ совместно с оперативно-спасательным отрядом спасли около 8 тысяч человек. По тревоге выезжали почти 30 тысяч раз, в основном это случаи горения, спасательные работы и пожары.

«В начала года в лесном массиве у нас произошло 146 лесных пожаров а также 13 степных пожар и около 600 степных загораний. Если сравнивать с подобным периодом прошлого года у нас идет снижение. С начала года более 9 тысяч рейдов проведено к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности к ответственности привлечено больше 2,5 тысяч людей», — говорит Елдос Зияда, главный специалист комитета противопожарной службы МЧС РК.

Сейчас пожароопасный период когда казахстанцы должны быть бдительнее, не разводить костры в местах где это запрещено и не выбрасывать бычки от сигарет, чтобы не спровоцировать пожаров.