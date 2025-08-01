60 семей получат новые квартиры в Кентау до конца года

До конца года в Кентау новоселье отпразднуют 60 семей. Сейчас здесь строятся 2 жилых дома общей площадью 1800 квадратных метров. Представители подрядной организации отмечают, что работы идут поэтапно и без задержек.

Асан Нурмухамбет, начальник участка: «Здесь расположена кухня, совмещённый санузел, спальня и холл, его также можно использовать как отдельную комнату. Всего 30 квартир: 18 — трёхкомнатные, 12 — двухкомнатные. Сейчас мы находимся в “двушке”. Покажу и “трешку”: кухня-студия — зона готовки и гостиная объединены, дальше — спальни. Проведён газ, установим технику — жильцы смогут заехать сразу».

Каждая квартира площадью 60 квадратных метров. Планировка соответствует актуальным стандартам. В дальнейшем в городе планируют реализацию новых жилых проектов. Таким образом, администрация Кентау рассчитывает последовательно снижать очередь на жильё.

Данияр Байсеитов, руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Кентау: «Квартиры распределяются согласно очередности. Сейчас строим два дома: один на 30, второй на 60 квартир. Вот уже возводим третий этаж, параллельно идёт внешняя отделка. Один дом готов на 60%, другой на 50%. Всё это реализуется в рамках жилищной концепции 2024 года. В прошлом году было строительство двух домов, а в июне текущего года началось строительство ещё двух».

Завершить возведение планируют осенью, а сдать дома в эксплуатацию до конца текущего года.