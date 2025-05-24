Открыта постановка в очередь для всех нуждающихся в жилье

Встать в очередь на жилье теперь можно онлайн независимо от категории. Услуга будет доступна на портале orken.otbasybank.kz.

Как разъяснили в пресс-службе банка, подать заявку и встать на учет в качестве нуждающихся в жилье, можно будет, начиная с 9.00 часов 24 мая 2025 года. Для этого нужно будет авторизоваться на сайте, используя действующую ЭЦП.

При подаче заявки для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье система автоматически проверит претендента на соответствие условий. Если он совершеннолетний и у него, а также членов его семьи, отсутствует жилье на праве собственности в течение последних 5 лет, то его включат в список.

Срок ее оказания госуслуги — один рабочий день. Если заявитель прикладывает к заявке сканированные документы (например, документы, подтверждающие, что жилье является аварийным), то срок оказания услуги составит три рабочих дня.

Система автоматически проверит не только наличие недвижимости, но и семейное положение, статус, категорию нуждающегося в жилье и другое. Исходя из этого заявителю в дальнейшем будут рекомендованы разные меры господдержки в решении жилищного вопроса.

Для автоматической проверки всех данных граждан банк интегрирован с 14 государственными базами данных и информационными системами.

При подаче заявки для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье, каждому заявителю и членам его семьи придет SMS-уведомление от номера 1414 о предоставлении согласия на сбор и обработку персональных данных. На данное сообщение нужно будет ответить.

Кто сможет подать заявку для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье на портале orken.otbasybank.kz?

С 24 мая 2025 года встать на учет в качестве нуждающихся в жилье смогут:

совершеннолетние казахстанцы, не имеющие на праве собственности жилья в течение последних пяти лет;

казахстанцы, единственное жильё которых признано аварийным.

Граждане с каким уровнем дохода могут претендовать на меры господдержки?

Поддержка в решении жилищного вопроса казахстанцам не подразумевает предоставление им бесплатных квартир.

Банк будет формировать цифровой портрет граждан, нуждающихся в жилье, и в зависимости от их социальной категории, дохода семьи будут предоставляться инструменты решения жилищного вопроса. Это может быть:

субсидирование части арендной платы за жилье;

арендное жилье местных исполнительных органов;

жилищные программы с минимальным первоначальным взносом и по ставкам от 2%(ГЭСВ от 2% до 2,1%) и 5%( от 5,2% до 5,8%) годовых в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы;

программа «Наурыз» и направление «Наурыз жумыскер».

Как будут распределяться меры господдержки?

При предоставлении гражданам арендного жилья от местных акиматов, либо льготных кредитов для покупки социального жилья, в банке будут ориентироваться на дату постановки на учет. При этом не менее 70% от общего объема жилья будет предоставлено категориям граждан, имеющим первоочередное право на решение жилищного вопроса в рамках господдержки.

Первоочередное право на решение жилищного вопроса в рамках господдержки принадлежит:

ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

многодетным матерям и многодетным семьям;

семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью;

лицам с инвалидностью 1 и 2 групп;

вдовам и вдовцам.

Что будет с нынешней базой граждан, нуждающихся в жилье?

Вся действующая база граждан будет передана от акиматов в банк после 17 июня 2025 года.

Почему могут отказать в постановке на учет:

если имеется или имелось на праве собственности жилье в течение последних 5 лет;

если имеется в пользовании жилье, которое предоставлено из государственного жилищного фонда или жилье, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

представленные документы и (или) сведения содержали недостоверные данные;

если ранее получили и приватизировали жилье из государственного жилищного фонда;

если есть единственное жилье, признанное аварийным, но которое находится в другом населенном пункте.

если приобретали жилье в собственность с использованием ипотечных займов при поддержке государства.

Списки граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье и тех, кто уже смог решить свой жилищный вопрос при поддержке государства в течение последних 2 лет будут публиковаться на официальном сайте банка.