В селе, которое носит имя композитора, состоялось тожественное открытие памятника в честь 90-летия Шамши Калдаякова.

Видео с открытия памятника опубликовал в социальной сети блоггер Кирилл Павлов.

Шамши Калдаяков — выдающийся композитор, исполнитель народных песен, поэт, заслуженный деятель культуры Казахстана, один из основоположников современной казахской эстрады, лауреат государственных премий и наград. Родился в Кызылкумском районе Южно-Казахстанской (Чимкентской) области в селе Тимур. С раннего детства проявлял незаурядные способности, демонстрируя свои таланты на различных торжествах и конкурсах, где нередко удостаивался самых высоких и почетных наград. С 1950 г. непосредственно занимался творчеством. В 1956-1962 гг. учился в государственной консерватории имени Курмангазы, в классе В.В.Великанова.

Песни Шамши Калдаякова отличаются удивительной мелодичностью, звонким звучанием и завораживающей лиричностью. Его творческие заслуги состоят в том, что он смог связать мелодию казахстанских эстрадных песен с национальным колоритом. Именно это сказочное сочетание традиции прошлого и реальных запросов современности и обеспечило грандиозную популярность творениям Шамши Калдаякова. Особенно сильно его песнями была увлечена молодежь 60-х и 70-х гг., которая охотно прислушивалась к музыке как зарубежных композиторов и исполнителей, например, «Битлз», так и наших казахстанских композиторов, среди которых Калдаяков занимал ведущее положение.

Песни и мелодии, созданные им, притягивали не только молодежь, но и людей разных поколений, разных профессий, а иногда и разных национальностей. Возможно потому, что они излучали: для кого-то — жизнерадостность и уверенность в завтрашнем дне, для кого-то — покой и беззаботность, а для кого-то — просто легкую грусть. Особенно популярна была его песня «Мой Казахстан», которая всколыхнула всех патриотической нотой. В дни декабрьских событий 1986 г. Калдаяков был вместе с молодежью на площади, где вместе с «декабристами» пел эту песню.

Благодаря его беззаветному труду и профессионализму в Казахстане начала формироваться своя национальная эстрада, а в ней — его собственная школа, которая существует и ныне.

Звание народного артиста Казахстана ему было присвоено 29 декабря 1991 г., незадолго до смерти. Десятки его воспитанников сегодня продолжают традиции своего мэтра. И, как и раньше, песни его стиля легко воспринимаются, неся радость в людские сердца.

Напомним, что в этом году в Отырарском районе Туркестанской области открылся музей в честь 90-летия Шамши Калдаякова.

В музее имеются уникальные экспонаты, которыми пользовался сам великий композитор, такие как его любимая мандолина и другие предметы. Национальный музей РК привез и подарил открывшемуся музею головной убор казахского композитора.

Для ухода за архивом Шамши данное учреждение создано, как филиал областного музея, где будут работать специалисты со штатной численностью. Для посетителей и туристов сейчас создаются все необходимые условия, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Работа по пропаганде музыкального наследия Шамши подрастающему поколению будет продолжаться и дальше.

Одна из улиц города Туркестана названа именем композитора.