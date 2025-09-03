Аким области обозначил стратегические задачи для Туркестана

В Туркестане прошло совещание под председательством акима области Нуралхана Кушерова. Главная тема — социально-экономическое развитие региона и ключевые ориентиры на ближайшие годы.

На встрече подвели итоги реализации госпрограмм и определили задачи для отраслевых руководителей. Среди приоритетов — рост экономики, создание рабочих мест и привлечение инвестиций.

Аким Туркестана Азимбек Пазылбекулы доложил о проделанной работе. Обсуждались вопросы производства, туризма, предпринимательства, а также развитие городской инфраструктуры. Особое внимание — модернизации коммунальных сетей и строительству социального жилья.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Туркестан — духовная столица всего тюркского мира. Его развитие — наша общая задача. Жителям города должны быть обеспечены комфортные условия. Чистота и экологическая культура — это не кампания, а ежедневная привычка каждого».

За первые семь месяцев этого года население Туркестана превысило 241 тысячу человек. Валовой региональный продукт вырос на треть и составил 272 млрд тенге. В индустриальных зонах реализуется более 50 проектов на сумму свыше 225 млрд.

В обрабатывающую промышленность планируется привлечь почти 30 млрд тенге инвестиций и создать 1,5 тысячи рабочих мест. В 2025 году 944 семьи получат социальное жильё. Только за этот год введено в эксплуатацию свыше 160 тысяч квадратных метров.

В коммунальной сфере тоже заметные сдвиги: охват канализационной системой увеличится почти вдвое — с 36 до 56 процентов, а к 2026 году достигнет 92-х. В городе строят пять парков, высажено 300 тысяч деревьев. Для уборки привлечено 600 рабочих, вывезено 28 тысяч тонн мусора. Власти обещают, что стратегические проекты не только повысят экономический потенциал, но и сделают жизнь горожан комфортнее.