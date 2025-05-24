Тенге всё меньше зависит от колебаний российского рубля

Финансовая связь между рублём и тенге дала серьёзную трещину в 2022 году, после начала военных действий в Украине. Рубль падал до отметки ниже 5 тенге, затем вновь укреплялся до 6 и выше.

Полная изоляция невозможна: Казахстан по-прежнему остаётся экономически связан с Россией. Большая часть импорта поступает именно оттуда, а значит, рубли нам по-прежнему необходимы.

«Вы не можете разорвать финансовые связи, не разорвав экономические. А экономическая зависимость Казахстана от России никуда не ушла, она сохраняется. Мы по прежнему импортируем очень много из России», — говорит финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

В идеале, как считают аналитики, выгодный всем курс, в пределах 5- 5,5 тенге за рубль. Но сегодня всё больше заметна тенденция отвязки тенге от рубля. В одни периоды их курсы движутся синхронно, в другие — противоположно. При этом аналитики подчёркивают: сейчас курс тенге гораздо сильнее зависит от глобальных факторов, прежде всего от доллара и стоимости нефти.

Сергей Домнин, руководитель KURSIV RESEARCH: «Из трех подобранных факторов влияния на курс доллар-тенге оказал индекс доллара, там был коэффициент корреляции на уровне 0,7 . Рубль там был вместе с нефтью марки Брент на уровне 0,5. Тоже высокое влияние, но выше индекс доллара, есть некие глобальные тенденции которые влияют на курс больше, чем локальные тенденции».

На валютном рынке Казахстана сейчас относительное спокойствие. Курс доллара удерживается на уровне 510 тенге, а рубль колеблется в районе 6,3. Но, как подсказывает опыт последних лет, стабильность может быть весьма условной. И в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.