Доллар продолжает дорожать: чего ждать?

На фоне падения мировых цен на нефть тенге продолжает слабеть. Нефть упала ниже $64 впервые с весны 2021 года.

Эксперты объясняют это обрушением стоимости сырья, вызванным сразу несколькими факторами. ОПЕК неожиданно снял ограничения на добычу и увеличил объёмы до 400 тысяч баррелей в сутки — гораздо больше ожидаемого. Предположительно, это связано с нарушениями прежних договорённостей. На ситуацию также влияет ужесточение риторики со стороны США и Европы.

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик: «Если ситуация будет ухудшаться, Трамп будет риторику ужесточать, Европа будет риторику ужесточать, полномасштабная торговая война начнется. Если всё будет идти по пути эскалации, то и нефть будет продолжать падать, в том числе на ожидании, что это приведет к серьезному кризису в мировой экономике».

Снижение нефтяных котировок отражается и на курсах других национальных валют, особенно в странах, ориентированных на сырьевой экспорт.

Арман Байганов, финансовый советник «R-FINANCE»: «Девальвировал, кроме тенге, австралийский доллар, канадский доллар, они сильно ослабли, так как у них львиная доля экспорта, сырьевые ресурсы. Рубль особняком стоит, возможно, крепкий рубль — это плюс для нашей валюты, потому что в целом, крепкий рубль, в целом, поддержку оказывает для нацвалюты, иначе увидели бы большую девальвацию».

Эксперты не исключают, что снижение стоимости нефти может стать одним из инструментов давления США в конфликте между Россией и Украиной. Сценарий, при котором цена упадёт до 40 долларов за баррель, вполне возможен, если противостояние не утихнет. Трамп неоднократно обещал нарастить нефтедобычу и снизить стоимость нефти — до 40 долларов за баррель в течение года.

При этом, эксперты говорят, если стороны возьмут паузу или сядут за стол переговоров, возможно возвращение цен на нефть в коридор — от 60 до 90 долларов за баррель. Это те цены, которые создают некое равновесие между спросом и предложением. Но предсказать как развернется ситуация — сложно. Сейчас Казахстану остается лишь наблюдать за ситуацией, которая разворачивается на мировой арене.