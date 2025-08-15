Бабушка пятерых внуков родила тройню

В Туркестанской области женщина родила тройню. Для 43-летней Орынкуль Нурабаевой это не первые роды — до этого она уже была мамой восьмерых детей. Теперь в многодетной семье 11 малышей. Состояние новорождённых и мамы — стабильное. Все были выписаны домой.

Жительница села Жаушыкұм из Шардаринского района, Орынкүл Нурабаева родила трёх мальчиков. Роды прошли на 35-й неделе беременности путём планового кесарева сечения. Вес малышей — от 2,2 до 2,5 килограмма. Все новорождённые появились на свет здоровыми и уже находятся дома под присмотром семьи и врачей.

Орынкуль Нурабаева, многодетная мама: «Конечно, было непросто, особенно в моем возрасте. Но как только я увидела малышей, все страхи ушли. Это счастье. Роды прошли по плану, кесарево… даже уже забыла, как это было. Главное, что все живы-здоровы».

Сейчас семья воспитывает 11 детей. Старшей дочери — 26 лет, младшему — всего 4. Кроме того, у Орынкүл Нурабаевой уже пятеро внуков.

Салтанат Джабагиева, руководитель туркестанского областного перинатального центра №1: «Операция прошла успешно. Первый ребёнок весил 2265 граммов, второй — 2435, третий — 2450. Мама и новорождённые чувствуют себя хорошо. Все трое были выписаны в удовлетворительном состоянии».

Имя каждого из новорождённых начинается с буквы «А»: Аслан, Алихан и Алинур. В семье уверены — это к удаче.