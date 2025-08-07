В Шымкенте родилась тройня: малыши уже дома с мамой

Рождение тройни стало радостным событием для семьи из Шымкента и настоящим профессиональным вызовом для врачей. На свет появились два мальчика и девочка, недоношенные, но с первых дней окружённые заботой и вниманием.

Будущая мама, 39-летняя Фатима Якубова, узнала о тройне лишь на позднем сроке, но благодаря усилиям медиков и поддержке близких, всё прошло успешно.

Малыши родились на 31-й неделе беременности с весом 975, 1765 и 1920 граммов. Разница между их появлением на свет составила всего несколько минут. Когда мама узнала о многоплодной беременности, сначала ей сказали, что будет двойня, но позже на УЗИ подтвердилось: трое.

Фатима Якубова, мама тройни: «3 недели, дождалась, иду и думаю, хоть бы двое на месте были, а УЗИстка говорит — у вас трое, я думала, что она ошибается. И она показала на экране трое. Я мужу написала, всем, что трое, они смеются, говорят не ходи на УЗИ — четвертого найдут. С того момента осознание, принятие, радость переживание».

Беременность проходила под тщательным контролем врачей, регулярные УЗИ, наблюдение, поддержка. В течение 56 дней тройняшки и их 39-летняя мама находились под наблюдением медиков, получая необходимое лечение и заботу. А дома маму ждут помощники, шестилетняя дочь, бабушки и муж.

Фатима Якубова, мама тройни: «Ждет, нянчиться собирается, сегодня мы уже домой, дочь говорит, я буду с мелким с Гамзатом нянчиться. В реанимации боги, волшебники, которые творят чудо, принимают бой за выхаживание детей, всему персоналу огромная благодарность».

Новорождённые нуждались в особом уходе, сразу после появления на свет они были помещены в детскую реанимацию. Все трое находились на аппаратах поддержки. Теперь они выписываются домой.

Малик Акпар, врач детской реанимации: «Провели операцию, родились трое, третий ребенок 975 грамм, он родился, все трое поступили в детскую реанимацию. Были на поддержке на аппарате и после того как они стабилизировались перевели в патологию новорожденных, откуда они и выписываются сейчас».

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, каждый из них набрал вес более двух килограммов.

Всего с начала года в Шымкенте родилось свыше 15 тысяч младенцев.