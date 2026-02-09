Зере, Дара и Сара. Тройняшки появились на свет в Туркестанской области

Реклама
Редактор Жулдыз Ахмет
В Перинатальном центре №1 Туркестанской области редкое пополнение. На 33-ой неделе беременности на свет появились тройняшки- Зере, Дара и Сара.

Мама — жительница Сарыагашского района. Вес новорождённых при рождении составил 2400, 2230 и 2060 грамм. В первые сутки девочки находились под наблюдением врачей в отделении патологии и дышали с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких, однако уже со второго дня начали самостоятельно дышать.

Сейчас состояние тройняшек удовлетворительное: они питаются материнским молоком и хорошо переваривают пищу. По заключению врачей, девочки были выписаны домой.

Семья многодетная: в доме уже растут три сына и две дочери.

