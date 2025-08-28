Больше тысячи жителей Шымкента восстановили свои права благодаря прокуратуре

Прокуратурой города Шымкента продолжается системная работа по обеспечению законности и защите прав граждан в рамках реализации принципа «Закон и Порядок».

Заместитель прокурора города Рашид Амиров отметил, что по результатам прокурорского надзора за истекший период текущего года отменено 1185 незаконных постановлений, вынесенных уполномоченными органами.

В результате данных мер восстановлены нарушенные права 1100 граждан. Этот показатель в 10 раз превышает результаты аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о повышении эффективности надзорной деятельности.

В целях обеспечения общественной безопасности и снижения аварийности на дорогах прокуратурой инициировано проведение профилактических мероприятий и акций, направленных на соблюдение правил дорожного движения.

Благодаря скоординированным действиям с уполномоченными органами и усиленной профилактической работе, в городе достигнута положительная динамика: количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 3,6%, число погибших в ДТП сократилось на 19,2%, а количество пострадавших уменьшилось на 10%.

В рамках работы с лицами, имеющими задолженности по исполнительным производствам, организованы ярмарки вакансий.

По их итогам трудоустроены 26 должников, ещё 42 человека поставлены на учёт в центрах занятости для последующего трудового устройства.

Эти меры направлены на снижение социального напряжения и стимулирование ответственного поведения среди граждан, имеющих обязательства по судебным решениям.

Прокурор города дал конкретные поручения об активизации работы судебных исполнителей, регулярной организации ярмарок вакансий, а также о принятии жёстких мер в отношении должников, уклоняющихся от трудоустройства.

В случае систематического неисполнения обязательств рассматривается возможность привлечения таких лиц к уголовной ответственности в установленном законом порядке.

Прокуратура города Шымкента продолжает осуществлять надзор за соблюдением законности, реагируя на нарушения прав граждан и способствуя укреплению правопорядка в регионе.