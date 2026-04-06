Реклама
Депутаты обсудят закон о защите животных

Депутаты обсудят закон о защите животных

-
Редактор Юлия Машковская
-
15
Иллюстративное фото

В мажилисе под председательством Ерлана Кошанова состоялось заседание, на котором был сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания.

В первом чтении депутатам предложено рассмотреть инициированный мажилисменами законопроект «О психологической деятельности». Документ направлен на регулирование данной сферы и создание правовой базы, обеспечивающей доступность, качество и безопасность психологической помощи.

Законопроект предусматривает закрепление прав и обязанностей психологов и получателей услуг, включая соблюдение конфиденциальности, получение информированного согласия и соблюдение профессиональных этических стандартов. Кроме того, предлагается создать единый государственный реестр психологов, включение в который станет обязательным условием для ведения профессиональной деятельности.

В проект повестки также включены поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Инициатива депутатов направлена на повышение безопасности граждан и формирование гуманного отношения к животным. Документ предусматривает усиление контроля за соблюдением владельцами правил содержания домашних животных, а также повышение ответственности местных исполнительных органов за организацию мер экстренного реагирования.

Кроме того, депутаты рассмотрят соглашение между Казахстаном и Турцией о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран. Документ был подписан 11 сентября 2024 года в Астане.

Во втором чтении мажилисмены рассмотрят поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства. Также депутатам предстоит определить сроки подготовки заключения по новому законопроекту в сфере ветеринарии.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.