В жилом массиве Кайнар Булак открылся медицинский центр «Imperium Medical»

В крупнейшем в Шымкенте жилом массиве Кайнар булак открылся долгожданный медицинский центр «IMPERIUM MEDICAL».

Он оснащен современной медицинской техникой, здесь работают квалифицированные врачи. Медицинское учреждение может принять до 3,5 тысяч пациентов одновременно. Жители говорят, в их жилом массиве медицинских центров еще не было. Теперь горожане могут получить консультацию врача, сдать анализ крови и пройти ультразвуковое исследование.

«Кто прикрепляется в нашу поликлинику, мы можем оказать медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, у нас имеются дневной стационар, врачи общей практики и узкие специалисты. У нас имеются бесплатные анализы всех видов на бесплатной основе ГОБМП и ОСМС и все виды прививок и вакцин для населения«, — говорит Нургуль Акшабаева, главный врач медицинского центра «Imperium Medical».

Мать шестерых детей Седепкуль Байзакова живет в Кайнар Булаке уже 50 лет. Говорит: раньше на поход в поликлинику приходилось тратить полдня, большая часть времени уходила только на дорогу.

«Раньше мы с Кайнар Булака ездили в микрорайон «Кайтпас-1». Чтобы добраться до медицинского учреждения приходилось делать 3-4 пересадки на автобусе. С детьми было еще сложнее добираться. Мы все очень рады, что в нашем жилом массиве открылся медицинский центр. Теперь все сюда будем прикрепляться«, — говорит Седепкуль Байзакова, жительница г.Шымкента.

В центре «Imperium Medical» горожане могут получить бесплатную медицинскую помощь у гинеколога, детского и взрослого невропатолога, кардиолога, также в медицинском учреждении предоставляют услуги дневного стационара, УЗИ, электрокардиограммы. В 2023 году в жилом массиве откроется новое здание центра «Imperium Medical, рассчитанное на 30 тысяч человек. Строительство медицинского учреждения уже начали.

Адрес: Жилой массив Кайнарбулак 910 б,

+7 (701) 014 3444

@imperium_medical_shymkent

Лиц. № 0000450DX выдана 02.12.2020 г. УЗ г.Шымкент